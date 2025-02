Il Brasiliano torna a piede libero. La ex dotata di dispositivo anti stalker

Massimiliano Minnocci avrebbe aggredito la ex compagna provocandola una frattura scomposta. Arrestato a dicembre, era sottoposto ai domiciliari

Massimiliano Minnocci, conosciuto sui social e non solo come il Brasiliano è tornato in libertà. L’influencer era stato arrestato lo scorso 4 dicembre dopo la denuncia della ex compagna, con l’accusa di lesioni gravi. Finito a Regina Coeli per qualche giorno, gli sono stati concessi i domiciliari a casa dei genitori. La misura cautelare è scaduta ieri. A piede libero, deve comunque osservare il divieto di avvicinamento alla presunta vittima, la ex, che sarà dotata di cellulare anti stalker, il dispositivo antiviolenza che si attiva quando l’abuser è nelle vicinanze. «Quando l’avvocato mi ha chiamato e mi ha detto libertà ho urlato. Questa storia è per chi voleva vedermi marcire in galera. A loro dico: fratellì, ripassa domani, stavolta vi ha detto male», ha dichiarato Minocci su Instagram. L’uomo, riporta Fanpage, dovrà seguire anche a partire dalla prossima settimana un percorso al Sert.

L’aggressione a novembre, la frattura scomposta e infine la denuncia

Secondo la denuncia Minocci avrebbe aggredito quella che al tempo era la sua fidanzata il 23 novembre scorso, con un bastone, provocandole una frattura scomposta al braccio destro. Al momento dell’aggressione l’uomo sarebbe stato sotto effetto di cocaina e alcol. Inizialmente la giovane aveva deciso di non denunciarlo, ha poi deciso di rivolgersi agli inquirenti dopo aver parlato con i suoi genitori e la nonna delle violenze. E ha cercato di ritrattare più avanti, sostenendo di essere caduta dalle scale. Ma la ragazza non era stata creduta dagli inquirenti