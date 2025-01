Francesca Bergesio, l’ex Miss Italia perseguitata sui social: «Vengo a violentarti e ti ammazzo»

La modella che vinse il concorso di bellezza nel 2023 ha denunciato le minacce ricevute da un 31enne: «So dove abiti»

Francesca Bergesio, Miss Italia 2023, ha denunciato l’incubo vissuto a soli 19 anni: minacce di morte e violenza sessuale da parte di un presunto persecutore. L’uomo sotto accusa è un 31enne residente nel Bresciano che le avrebbe inviato messaggi minacciosi con un profilo Facebook falso, dopo l’elezione della giovane a regina di bellezza nel dicembre 2023. «So dove abiti, vengo a violentarti, ammazzo te e tuo padre», recitava uno dei numerosi messaggi indirizzati a Francesca, che è figlia del senatore leghista Giorgio Maria Bergesio. Un crescendo di minacce che ha spinto la giovane, originaria di Cervere, in provincia di Cuneo, a denunciare l’accaduto.

«Devolverò la cifra a chi assiste le vittime di violenza di genere»

La macchina investigativa si è messa subito sulle tracce del 31enne. Questa mattina, nel tribunale di Asti, si è svolta l’udienza predibattimentale a suo carico. Francesca, che non era presente in aula, si è costituita parte civile. Ex regina di bellezza, oggi attrice e modella, ha dichiarato che devolverà l’eventuale risarcimento a un’associazione per l’assistenza alle vittime di violenza di genere. «Durante il percorso di Miss Italia, mi sono battuta per sensibilizzare su questo tema, studiando un monologo sulla violenza di genere. Subire tutto ciò mi ha fatto capire ancora di più quanto sia importante parlarne e agire», ha fatto sapere.

Foto di copertina: Instagram Francesca Bergesio