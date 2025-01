Milano, branco di giovani assale coppia di studenti fuori dall’Alcatraz: «Hanno provato a rapinarci e mi hanno palpeggiata». Un arresto

Un 36enne è stato colto in flagrante dalla sicurezza del locale e dai carabinieri. Le indagini proseguono per identificare anche gli altri membri del gruppo

Nella notte tra venerdì e sabato scorso, a Milano una giovane coppia di è stata assalita da un gruppo di giovani nel parcheggio della discoteca Alcatraz. Secondo le ricostruzioni, il branco ha prima tentato di rapinare i due, e poi ha circondato la ragazza palpeggiandola. L’intervento degli addetti alla sicurezza del locale e di una pattuglia dei carabinieri che transitava nelle vicinanze è stato decisivo per fermare l’aggressione. Uno degli assalitori, un uomo di 36 anni di origine egiziana, è stato arrestato in flagranza di reato per tentata rapina e violenza sessuale. Il presunto autore si trova ora a San Vittore, mentre gli altri membri della banda rimangono ricercati.

La rapina e gli abusi all’Alcatraz di Milano

L’evento si è verificato poco dopo le 4 del mattino in Via Valtellina tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio. La ragazza è stata circondata è una studentessa pugliese di 19 anni, fuorisede a Milano. Era andata a ballare con il fidanzato. Usciti dal locale, i due si erano fermati in un cortiletto non lontano da un parcheggio di un vicino supermercato. Secondo le testimonianze delle vittime, il branco sarebbe uscito allo scoperto all’improvviso. Erano «tra dieci e dodici» hanno raccontato le vittime. Inizialmente avrebbero prima provato a derubare il ragazzo del portafoglio. Vista la reazione di lui si sarebbero poi avventati sulla studentessa, che sarebbe stata palpeggiata mentre cercavano di strapparle di mano la borsetta.

L’intervento della sicurezza

Non riuscendo nel loro intento, gli aggressori sarebbero fuggiti proprio mentre il personale di sicurezza dell’Alcatraz si accorgeva della scena e partiva all’inseguimento per cercare di bloccare uno di loro, riporta l’edizione milanese del Corriere della Sera. A notare il parapiglia sono stati a loro volta i carabinieri che pattugliavano la zona. «Un soggetto con giubbino di colore beige e jeans» è la descrizione dell’uomo fermato che secondo la coppia è al 100% la persona responsabile dei palpeggiamenti.

Arrestato un 36enne

L’intervento degli addetti alla sicurezza del locale e di una pattuglia dei carabinieri che transitava nelle vicinanze è stato decisivo per fermare l’aggressione. Uno degli assalitori, un uomo di 36 anni di origine egiziana, è stato arrestato in flagranza di reato per tentata rapina e violenza sessuale. È stato identificato come il 36enne Hassan Mohamed, residente a Gorno, Comune del Bergamasco, anche grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza del supermercato. La ragazza ha indicato altri presunti responsabili, tra cui un 20enne di origini egiziane, ma al momento è incerto se abbia effettivamente preso parte ai tentativi di rapina. Le indagini sono in corso per identificare gli altri membri del gruppo.