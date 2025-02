«Non ti permettere di rimproverare mio figlio, scappa!». La maestra perseguitata e minacciata col bastone: arrestati due genitori a Roma

La maestra di una scuola elementare di Segni aveva iniziato a farsi accompagnare a lavoro dalle colleghe per non rimanere da sola

Due genitori, un uomo di 44 anni e una donna di 48, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Segni, vicino Roma, con l’accusa di stalking nei confronti della maestra del figlio. La docente di una scuola elementare ha denunciato di essere stata aggredita verbalmente e minacciata con un bastone da parte della madre. «Scappa! scappa!», le avrebbe intimato il 19 dicembre scorso. E proprio quella sarebbe la goccia che ha fatto traboccare il vaso convincendo l’insegnante a presentare la denuncia che ha dato il via all’inchiesta il 20 dicembre.

«Non ti devi permettere di rimproverare mio figlio»

La donna ha raccontato ai carabinieri di essere vittima di intimidazioni che si sarebbero protratte dal gennaio 2022. I genitori la riterrebbero responsabile del rendimento scolastico insoddisfacente del figlio. La situazione si sarebbe aggravata da metà ottobre, quando la madre ha chiesto e ottenuti un colloqui in cui avrebbe urlato addosso alla docente, intimandole di non riprendere più il suo alunno. «Stai attenta. Tu non ti devi permettere più di rimproverare mio figlio», le avrebbe detto. Quello stesso giorno, il padre del bambino avrebbe atteso la maestra fuori dall’istituto, seguendola fino a casa e minacciandola.

Gli arresti domiciliari ai genitori

Per il timore di essere aggredita, la maestra aveva chiesto aiuto alle sue colleghe, che a turno la accompagnavano durante il tragitto tra casa sua e la scuola in modo che rimanesse mai da sola. L’indagine coordinata dalla Procura di Velletri e condotta dai carabinieri di Segni ha portato all’emissione di un’ordinanza di arresti domiciliari per la coppia. Il provvedimento del giudice per le indagini preliminari prevede anche l’applicazione del braccialetto elettronico e il divieto per gli indagati di comunicare con l’insegnante o avvicinarsi a meno di 500 metri la dai luoghi da lei frequentati, in particolare la scuola e la sua abitazione.