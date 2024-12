Ischia, in manette un uomo per l’aggressione alla compagna la vigilia di Natale: «Oggi ti taglio la testa»

La 42enne ha denunciato il compagno accusato dell'ennesima aggressione. I carabinieri lo hanno trovato davanti alla tv. Sul pavimento una bottiglia rotta e macchie di sangue

Schiaffi, pugni e minacce di morte da parte del compagno a due ore dal Natale. A denunciare la situazione nella tarda serata della vigilia è stata una donna che i carabinieri di Ischia hanno trovato barcollare per strada in evidente stato confusionale, ieri sera intorno alle 22. Ferita al sopracciglio e alla mano, e con un grosso livido sullo zigomo, la 42enne ha prima gridato aiuto e poi raccontato ai militari dell’arma, con frasi sconnesse a causa dello shock, di essere stata vittima di un’aggressione per mano per mano del partner.

Le violenze mai denunciate

La donna ha spiegato agli agenti di essere stata aggredita nell’abitazione che condivideva con il compagno da dieci anni. Secondo il racconto, sarebbe l’ennesimo episodio di violenza che finora la 42enne non aveva mai denunciato. La situazione sarebbe degenerata quando la donna, dopo essere stata offesa, aveva deciso di andarsene di casa. Aveva aperto la porta e stava indossando il cappotto quando l’uomo, un 46enne, l’avrebbe bloccata, trascinandola in cucina, sbattendola addosso a frigorifero e colpendola con pugni e schiaffi, per poi minacciarla con il coccio di una bottiglia rotta: «Oggi ti taglio la testa».

L’uomo davanti alla tv, la macchie di sangue, la bottiglia rotta

La donna è fuggita cercando aiuto. I carabinieri, dopo averla soccorsa e chiamato il 118, si sono recati nell’appartamento dove hanno trovato l’aggressore seduto in silenzio davanti alla televisione che trasmetteva un film di Natale, con evidenti tracce della colluttazione: mobili e sedie rotti, macchie di sangue sul pavimento e una bottiglia di birra infranta.

L’arresto

L’uomo è stato immediatamente arrestato e condotto in carcere. La donna, medicata presso l’ospedale di Lacco Ameno, guarirà in pochi giorni. Le autorità hanno aperto un’indagine sull’accaduto, sottolineando l’importanza di denunciare episodi di violenza domestica prima che possano degenerare in tragedie.