Galeotto fu Sanremo: Sarah Toscano appassionata di tennis lancia un “Ti amo” a Berrettini. Lui invita i suoi al voto e la segue

«Cosa direi a Berrettini se entrasse qui? “Ti amo”». Con questa battuta la cantante Sarah Toscano, 19enne in gara al Festival di Sanremo, appassionata di tennis, ha a suo modo attirato l’attenzione del tennista. La risposta data alla giornalista di Style Magazine è stata rilanciata dai fan, tanto da arrivare agli occhi di Matteo Berrettini stesso. «Solo perché non mi conosce…», ha scherzato sui social lui. «Si può sempre rimediare», ha rilanciato lei. Infine il campione ha invitato ieri i follower a votare Toscano per la finale. Un botta e risposta che ha interessato il pubblico su Twitter, tanto che ora i due si seguono a vicenda. Sarah Toscano sarebbe single, mentre la sorella Giulia dovrebbe esser legata al cantante Achille Lauro. Berrettini è dato solitario, lasciatosi alle spalle la relazione con Melissa Satta. Di recente, riporta il Corriere della Sera, è stato più volte visto con Federica Lelli, ex del cantante Ultimo.