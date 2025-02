A Sanremo si vota maschilista? Elodie: «Noi donne dobbiamo fare le capriole, ma non siamo inferiori». Giorgia: «Quando non faremo questa distinzione sarà un giorno migliore» – Il video

Le osservazioni nel salotto di Domenica In in merito alla totale assenza di una donna tra i primi cinque classificati

Il Festival di Sanremo, o meglio, il pubblico che vota e che quindi ha portato alla vittoria Olly è un pubblico maschilista? Il tema circola nel salotto di Domenica In, trasmissione Rai che tradizionalmente fa l’analisi della kermesse a porte oramai chiuse. Nella top five non c’era nemmeno una donna, come Giorgia, data tra le favorite. E lei stessa replica all’osservazione fatta dalla conduttrice Mara Venier: «C’è qualcosa nella nostra mentalità sedimentato da millenni… il giorno che non dovremmo più fare questa distinzione sarà un giorno migliore», spiega, raccogliendo applausi. A farle eco, prima, la collega Elodie: «Sembra sempre che le donne debbano fare le capriole per avere successo. Noi siamo sempre in minoranza e fa arrabbiare perché non siamo inferiori artisticamente». E aggiunge, dando una stilettata ai giornalisti in studio: «Ci sono rimasta male per Giorgia. Irrispettoso per il suo talento, la sua carriera. Ci vuole il rispetto per le carriere, sopratutto quando sono importanti. Non si può sentire». «Ma Massimo Ranieri è arrivato ventitreesimo, a proposito di carriere», osserva una giornalista. «Ma l’abbiamo osannata tutta la settimana, “la canzone vincitrice, la canzone vincitrice” ma che è successo, ci siamo dimenticati perché “tanto è Giorgia?”? Dove stava il sostegno della radio, quello della sala stampa? Vi siete dimenticati di votare?», incalza l’artista.