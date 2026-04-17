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Achille Lauro e l’evento segreto a Roma. L’invito ai fan per stasera: «Posti limitatissimi»

17 Aprile 2026 - 16:37 Stefania Carboni
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achille lauro
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Nel giorno in cui esce l'album "Comuni immortali" il regalo al pubblico: un concerto gratuito

«Roma, ho una sorpresa per te». Così Achille Lauro, nelle sue stories di Instagram, invita i fan a registrarsi per un “evento segreto” che si terrà stanotte nella Capitale, lasciando però ancora segreti luogo e orario. C’è un link su cui metter i contatti. Poi, a chi si sarà registrato, verrà comunicata la location. Un evento che rischia di fare il pienone come la sorpresa che fece a Trinità dei Monti.

L’invito nelle Stories

L’evento per lanciare il nuovo disco, proprio come quando cantò a Trinità dei Monti

Lo scorso 14 aprile il cantante aveva sorpreso il pubblico cantando nel cuore della Capitale e portando in piazza di Spagna circa duemila persone, nonostante la pioggia. Il concerto era stato realizzato per il nuovo disco. L’artista si era trattenuto per oltre un’ora cantando gratis nuovi brani e successi come Rolls Royce, con perfino un omaggio ad Antonello Venditti. Stavolta esce l’album “Comuni immortali” e probabilmente si creerà la stessa magia.

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