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Giuseppe Conte canta “Via del Campo” (largo) di De André : «Dal campo largo nasceranno frutti copiosi» – Il video

17 Aprile 2026 - 09:47 Alba Romano
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giuseppe conte
giuseppe conte
L'esibizione del presidente M5s

Intercettato dal Karaoke Reporter Dejan Cetnikovic il presidente del Movimento 5 stelle , Giuseppe Conte canta “Via del Campo” (largo?) di Fabrizio De Andre’. Al termine dell’esibizione, Dejan incalza l’ex premier chiedendo se dal Campo Largo possa nascere la coalizione che andrà al governo. Il leader dei 5 stelle così risponde: «Nascono frutti copiosi, feraci, fecondi, proficui!». Dejan infine chiede chi sarà il candidato premier del centrosinistra per le prossime elezioni e Conte così risponde: «Lo vedremo, da un seme nascerà un frutto che poi andrà a coordinare i lavori di tutti!».

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