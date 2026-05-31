Vietato il concerto di Kanye West a Reggio Emilia, Renzi attacca il prefetto: «La politica non deve decidere chi può cantare»

L'evento è stato cancellato per questioni di sicurezza e ordine pubblico. L'ira del leader di Italia Viva

«I prefetti che annullano i concerti? Mi pare una follia. I prefetti si occupino di sicurezza e i parlamentari si occupino di politica. Altro che mettere il naso sui concerti». Va su tutte le furie il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, per la decisione del prefetto di Reggio Emilia di vietare il concerto di Kanye West e quello di Travis Scott, in programma, rispettivamente il 18 e il 17 luglio alla Rcf Arena di Reggio Emilia, per motivi di sicurezza e ordine pubblico.

La rabbia di Renzi

«Il Prefetto di Reggio Emilia ha annullato il concerto di Kanye West e ha annullato il concerto di Travis Scott. Che, detta così, fa già ridere di suo, ma il problema è che è una cosa seria, una notizia seria. Il prefetto di Reggio Emilia in nome dell’ordine pubblico vieta un concerto e questo accade anche perché ci sono state interrogazioni parlamentari di politici che anziché occuparsi di grandi questioni internazionali o del bilancio del Paese si preoccupano di decidere chi può suonare, chi non può suonare, chi può cantare, chi non può cantare», afferma Renzi.

«I prefetti devono occuparsi di sicurezza»

«Ma non sarebbe meglio che i prefetti si occupassero di ordine pubblico davvero e stessero più attenti alle questioni della sicurezza, visto anche quello che sta accadendo anche in queste ore? Non sarebbe meglio se i parlamentari si preoccupassero di geopolitica, si preoccupassero di questioni economiche, di come abbassare le tasse?», prosegue il leader di Italia Viva. «Non sarebbe meglio che la politica non mettesse becco su chi deve suonare e chi deve cantare e lasciasse fare ai rapper i rapper? Se i prefetti e i parlamentari devono andare a bloccare i concerti, allora questo è un segno che qualcosa in questo Paese non funziona», conclude.

Il rimborso dei biglietti

Dopo la decisione di vietare i concerti del 17 e 18 luglio, ieri il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, si era detto rammaricato per la decisione di bloccare «eventi di rilievo, che la città ha già dimostrato di poter gestire». E aveva aggiunto che «a questo punto l’urgenza è quella di rimborsare velocemente chi ha acquistato il biglietto».