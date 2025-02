Sanremo 2025, Giorgia fuori dalla top 5. Così esplode l’indignazione dell’Ariston e dei social

«Questo Sanremo rimarrà nella storia come la più grande fuffa di sempre», scrive uno dei tanti utenti indignati su X

Giorgia fuori dalla top 5 di Sanremo 2025 ha scatenato la protesta dell’Ariston. Fischi e urla del pubblico hanno fatto da sottofondo alla lettura del podio. Subito dopo, la vittoria del premio Tim. E quando Giorgia è apparsa sul palco, è stata travolta dalla standing ovation degli spettatori. Visibilmente commossa, ha dichiarato: «Non so se me lo merito. L’affetto del pubblico è la vittoria migliore». Sui social, è esplosa altrettanta indignazione. Due i motivi: nessuna donna nella top ten e le capacità canore dell’artista completamente sottovalutate. «Questo Sanremo rimarrà nella storia come la più grande fuffa di sempre», scrive un utente. «Hanno fatto vincere una donna dopo anni (Angelina Mango, ndr) e hanno detto basta abbiamo fatto abbastanza femminismo», incalza un’altra.

L’ira degli utenti

Ma ad accendere ancor di più l’ira degli utenti è la bravura canora riconosciuta da sempre a Giorgia. «Dopo ‘sta ladrata mi vado a fare una tisanina. I vincitori morali per me Lauro e Giorgia, punto», si legge su X. Tantissimi utenti recuperano il video di Blanco che distrugge il palco di Sanremo 2024 per descrivere la reazione avuta di fronte alla sconfitta dell’artista. «Giorgia che piange dicendo “non so se me lo merito questo premio”. Sentitevi in colpa per cosa avete fatto», aggiunge un altro utente indignato. «Questo festival ha solo un nome e quel nome è Giorgia. Interpretazione da pelle d’oca». Qualcuno richiama, infine, l’iconica protesta dell’orchestra che nel 2010 accartocciò e lanciò gli spartiti in aria contro l’esclusione di Malika Ayane.