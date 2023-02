Delirio Blanco all’Ariston: prende a calci i fiori di Sanremo sul palco. I fischi del pubblico – Il video

«La cosa bella della musica è che non bisogna sempre seguire uno schema». Coperto dai fischi, Blanco spiega al pubblico perché durante la sua esibizione de L’isola delle rose ha preso a calci i fiori sul palco di Sanremo 2023. «Purtroppo non sentivo in cuffia, non sentivo la voce ma mi sono comunque divertito», aggiunge il cantante mentre Amadeus prova a smorzare i toni. «Vuoi tornare dopo a ricantarla?», chiede poi il conduttore mentre invita il pubblico alla calma, «si sono arrabbiati perché hai spaccato i vasi e i fiori. Perché l’hai fatto?». Nessun dubbio: «Lo volevo fare comunque, il senso è che non sentivo la mia voce e mi sono detto mi diverto comunque», dice con il sorriso. Subito dopo, Morandi entra con una scopa e prova a pulire il disastro di fiori sparsi sul palco.

Foto ANSA/ETTORE FERRARI | A Sanremo 2023 Blanco spiega perché ha distrutto la scenografia sul palco dell’Ariston

