Sanremo 2025, Venditti riceve il premio alla carriera: «Ho la febbre da 16 giorni». E Wikipedia lo dà per morto (poi si corregge)

Antonello Venditti ha ricevuto il premio alla carriera del festival di Sanremo. Accompagnato da batteria e sax, il cantautore romano si è esibito con Ricordati di me, un suo classico del 1998, e successivamente con Amici mai del 1992. «Ho 37.5 di temperatura da 16 giorni, non so come posso fare per farla passare», ha dichiarato l’artista. Nel corso dell’esibizione qualcuno ha modificato (ironicamente) la pagina Wikipedia di Antonello Venditti indicandone la morte oggi 15 febbraio 2025 nella città di Sanremo. Poco dopo, è stata corretta.

La polemica sul premio alla Carriera

Per l’artista è la terza partecipazione come ospite alla kermesse canora. Tuttavia, non ha mai partecipato come cantante in gara. Sollecitato proprio su quest’ultimo aspetto, Carlo Conti nelle scorse ore ha replicato: «È un grande cantautore e indipendentemente dal rapporto con Sanremo è un pezzo importante della storia della musica italiana». Il conduttore ha ricordato anche il precedente di Giorgio Moroder al quale era stato consegnato il premio in passato pur non avendo «mai calcato il palco dell’Ariston». Va precisato, però, che Moroder fu direttore artistico nel 1997. «È un omaggio alla mia storia artistica che non si conclude certo oggi, ma guarda soprattutto al domani e continua sempre», ha dichiarato l’artista.

