Sanremo 2025, Achille Lauro manda in tilt Alessia Marcuzzi: «Ho bisogno di abbracci»- Il video

Il rapper romano, dopo un breve momento con la co-conduttrice, prova l'assalto al podio con la sua «Incoscienti giovani» con un mix di eleganza e delicatezza

Prima l’abbraccio (prolungato) con Alessia Marcuzzi, che è stata trascinata via di forza da Carlo Conti, poi ha lasciato cadere la mantella dorata e ha cantato in maglietta bianca. Al termine della sua performance,Achille Lauro è stato accolto con una standing ovation. Il rapper romano è salito sul palco del Festival di Sanremo con il brano Incoscienti giovani. Una canzone che, come più volte ha spiegato il cantante, affronta le «storie vere di giovani come noi». Storie d’amore, nascoste e forse proibite, come quella di Lauro stesso con la fantomatica “S”, una misteriosa donna che il cantante stesso ha definito «il mio amore più grande» e che conoscerebbe dall’adolescenza. La ballad, interpretata sempre con grande dolcezza da 34enne, gli è valsa una posizione nella top 5 sia nella prima serata (con il voto solo della Giuria della Sala Stampa) sia nella seconda (quando hanno espresso la loro preferenza anche la Giuria delle Radio e il pubblico tramite il Televoto). Pur avendo detto a Open che non sa «se gli piacerebbe vincere Sanremo», è inevitabile che il Leone d’Oro faccia gola a tutti.

Lo speciale Sanremo 2025

I testi delle canzoni

ACHILLE LAURO – Incoscienti giovani | BRESH – La tana del granchio | BRUNORI SAS – L’albero delle noci | CLARA – Febbre | COMA_COSE – Cuoricini | ELODIE– Dimenticarsi alle sette | FEDEZ – Battito | FRANCESCA MICHIELIN – Fango in paradiso | FRANCESCO GABBANI – Viva la vita | GAIA – Chiamo io, chiami tu | GIORGIA – La cura per me | IRAMA – Lentamente | JOAN THIELE – Eco | LUCIO CORSI – Volevo essere un duro | MARCELLA BELLA – Pelle diamante | MASSIMO RANIERI – Tra le mani un cuore | MODÀ – Non ti dimentico | NOEMI – Se t’innamori muori | OLLY – Balorda nostalgia | RKOMI – Il ritmo delle cose | ROCCO HUNT – Mille vote ancora | ROSE VILLAIN – Fuorilegge | SARAH TOSCANO – Amarcord | SERENA BRANCALE – Anema e core | SHABLO feat. GUÈ, JOSHUA e TORMENTO – La mia parola | SIMONE CRISTICCHI – Quando sarai piccola | THE KOLORS – Tu con chi fai l’amore | TONY EFFE – Damme ‘na mano | WILLIE PEYOTE – Grazie ma no grazie