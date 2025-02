Sanremo 2025, Simone Cristicchi si commuove dopo l’esibizione dedicata alla madre malata – Il video

Il brano dell'artista, «Quando sarai piccola», racconta il tema delicato dell'Alzheimer e dell'invecchiamento dei genitori

Simone Cristicchi si emoziona anche alla finale di Sanremo cantando il brano Quando sarai piccola dedicato alla madre malata, colpita da un’emorragia celebrale nel 2012. Il brano dell’artista racconta il tema delicato dell’Alzheimer e dei genitori che invecchiano al punto di tornare bambini di cui prendersi cura. Nonostante abbia fatto emozionare e alzare in piedi tutto il pubblico dell’Ariston nelle prime due esibizioni, la canzone in gara dell’artista ha diviso il pubblico e generato polemiche. È il caso, in particolare, della recensione al vetriolo di Selvaggia Lucarelli che accusa il cantante di «romanticizzare una malattia che di romantico ha ben poco». Parole che, tuttavia, sembrano non aver scalfito l’artista. «La ringrazio per aver notato la mia canzone», ha replicato Cristicchi in un’intervista a Open. A far discutere sono state anche alcune sue dichiarazioni passate. «Vorrei vivere in un mondo dove la maternità surrogata venga abolita», aveva scritto. Suo malgrado, o forse no, è stato innalzato sui social in un eroe della destra e dei Pro Vita.

