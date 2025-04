Impresa di Matteo Berrettini a Montecarlo: batte Zverev in rimonta. Sinner rimarrà il numero uno al mondo fino al rientro in campo

L'azzurro si è imposto in tre set (2-6, 6-3, 7-5): «È stata una partita pazzesca»

È un Matteo Berrettini in forma smagliante quello che oggi, martedì 8 aprile, si è imposto su Alex Zverev al secondo turno del torneo di Montecarlo. Il tennista italiano si è imposto in rimonta col punteggio di 2-6, 6-3, 7-5. Una vittoria doppia: da un lato perché consente a Berrettini di avanzare nel torneo, dall’altro perché fa un grande regalo all’amico Jannik Sinner. Con la sconfitta di oggi a Montecarlo, Zverev si è visto sfumare la possibilità matematica di strappare all’altoatesino – che tornerà in campo agli Internazionali di Roma – il titolo di numero uno al mondo.

Berrettini: «Partita pazzesca»

«È stata una partita pazzesca, mi sono dovuto adattare, soprattutto mentalmente ho fatto un lavoro per girarla», ha detto Berrettini nei commenti a caldo dopo la vittoria su Alex Zverev. «Non mi sentivo benissimo, anche per meriti suoi, poi – ha spiegato l’azzurro – ho cambiato l’atteggiamento e cercato di credere nel mio gioco. I primi game del secondo set sono stati fondamentali. La terra è una delle mie superfici preferite, ci sono cresciuto». Agli ottavi, Berrettini dovrà vedersela col vincente della partita tra Lorenzo Musetti e il ceco Jiri Lehecka, in programma domani, quando scenderà in campo anche Flavio Cobolli, che ha battuto il serbo Dusan Lajovic in due set (6-4, 6-2) e affronterà il francese Arthur Fils.

Foto copertina: EPA/Sebastien Nogier | Matteo Berrettini sul campo di Cap Martin, in Francia, 7 aprile 2025