Curiosità, atleti da non perdere, azzurri a caccia di una medaglia: mini guida alle Olimpiadi di Parigi 2024

Dal 26 luglio si accende il braciere sulla 33esima edizione estiva delle Olimpiadi di Parigi 2024: la fiamma illumina il Jiardin des Tuileries a indicare l’inizio delle competizioni che vedono coinvolti circa 11mila atleti di oltre 200 comitati olimpici. L’Italia è costretta agli straordinari se vuole replicare, e superare, il successo della scorsa edizione. A Tokyo 2020 – disputati un anno dopo a causa della pandemia – vinse 10 ori, conquistò 40 podi e si piazzò decima nel medagliere. Un risultato eccezionale, con l’exploit dell’atletica, che ha spinto gli Azzurri nel percorso di avvicinamento a Parigi 2024 con un serbatoio pieno di carica ed entusiasmo. L’Italia Team si presenta con la sua delegazione più numerosa di sempre per dimostrare al mondo che in Giappone è iniziato un ciclo, nonostante abbia dovuto rinunciare ad alcuni suoi campioni, come Jannik Sinner – costretto a casa da una tonsillite – e Vanessa Ferrari – fuori per infortunio.

I numeri e le particolarità di Parigi 2024

La torcia olimpica torna nella capitale francese a 100 anni esatti dall’edizione del 1924, quando Parigi ospitò i Giochi per la seconda volta. La cerimonia d’apertura del 26 luglio è una delle più peculiari, perché non è stata organizzata all’interno di uno stadio ma è invece itinerante, una parata di atleti da tutto il mondo che sfila sul fiume Senna e attraversa i luoghi simbolo della città. Circa 11.500 atleti – e quasi la parità di genere – si affrontano per 19 giorni, dal 24 luglio all’11 agosto, in 39 discipline – 45 se si contano le specialità dei singoli sport. Con qualche novità rispetto al passato. Quest’anno ci saranno infatti quattro nuove discipline ammesse per la prima volta: la breakdance, il surf, l’arrampicata e lo skateboard. Sono 205 le delegazioni che partecipano ai Giochi: alle 206 del Cio bisogna sottrarre Russia e Bielorussia, delle quali solo una manciata di atleti sono stati ammessi sotto bandiera neutrale, e aggiungere la squadra olimpica dei rifugiati. Belize, Liechtenstein, Nauru e Somalia sono i Paesi che partecipano con un solo specialista.

Gli atleti da non perdere alle Olimpiadi

Negli oltre 300 eventi sportivi che scandiscono i giorni di gara, oltre agli atleti italiani per cui fare il tifo ci sono alcuni campioni le cui gesta attirano l’attenzione del pubblico di tutto il mondo. Simone Biles torna ai Giochi per la terza volta. A 27 anni, la ginnasta statunitense vuole stupire il mondo come fece a Rio nel 2016, dominando la disciplina con quattro ori. A Tokyo vinse un argento e un bronzo, ma fu costretta a rinunciare ad alcune gare e ammise di dover affrontare dei «demoni». Biles mise davanti a tutto la sua salute mentale: è tornata poi a competere, e a vincere, e ora la aspettano le Olimpiadi. Il numero uno del salto con l’asta Armand Duplantis è pronto per provare a superarsi ancora una volta nella disciplina nella quale, a soli 25 anni, è ormai re indiscusso da tempo. È dal 2019 che non viene battuto in una gara, e da allora ha – letteralmente – alzato l’asticella avendo come unico rivale se stesso. È campione olimpico e mondiale, mai nessuno ha saltato più in alto di lui. Nel 2020 ha raggiunto i 6,17 metri, per poi progredire fino ai 6,24 (suo anche il record outdoor, portato a 6,22 metri). Grande attenzione anche per altre star dello sport, su tutti la leggenda 39enne dell’Nba LeBron James, alla sua quarta presenza nel roster olimpico di Team Usa sebbene non partecipi a una edizione da 12 anni.

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 è atteso il campione svedese di salto con l’asta Armand Duplantis | EPA/ALEX PLAVEVSKI

Nel tennis brillano Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, numero 2 e numero 3 al mondo. Un’occasione importante per il serbo che quest’anno non ha vinto neanche un trofeo ma soprattutto non ha mai trionfato in una Olimpiade ed è al suo quinto tentativo. Passerella d’onore anche per Rafa Nadal, che a Pechino vinse l’oro Olimpico nel 2008 e vorrebbe salutare il pubblico sul campo di terra rossa che ha dominato in carriera, il Roland Garros. In vasca occhi puntati su Katie Ledecky, 27 anni, già 10 medaglie olimpiche dall’esordio a Londra a 15 anni con l’oro negli 800 stile libero. Gli altri attesissimi fenomeni sono Noah Lyles, che nei 200 metri punta a soffiare il primato di Usain Bolt e mettersi al collo la medaglia più ambita anche nei 100 e nella 4×100; Shelly-Ann Fraser-Pryce, 37 anni, già otto podi olimpici nell’atletica e desiderosa di salutare la competizione con un ultimo scatto da medaglia; il campione del mondo del ciclismo, l’olandese Mathieu Van Der Poel, che vorrà correre i 273km in programma per vincere la gara; Quan Hongchan, che a Tokyo partecipò giovanissima (e solo grazie allo slittamento dei Giochi di 12 mesi) e vinse a 14 anni l’oro nei tuffi da 10 metri.

Atleti italiani Olimpiadi: gli azzurri in gara che puntano alla medaglia

Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi non ne fanno mistero: a Parigi vanno per tornare in Italia con l’oro al collo. E magari riabbracciarsi sulla pista come dopo quella doppietta che segnò l’avventura azzurra a Tokyo, due primi posti a pochi minuti di distanza che fecero gridare di gioia gli italiani. Sull’atletica, il gruppo più nutrito dell’Italia Team, ci sono aspettative elevate: non si tratta solo di eguagliare i risultati di tre anni fa, ma di migliorarli. Tra i corridori, accanto a Jacobs scalpita Chituru Ali, argento agli Europei di Roma e sceso sotto i 10 secondi al Meeting di Turku. Con la speranza che anche nella staffetta 4×100 gli italiani confermino la crescita di questi ultimi anni. Tra gli eroi di Tokyo, anche i campioni di marcia Massimo Stano e Antonella Palmisano sono attesi l’1 agosto, sperando che possano ripetere l’ultimo successo olimpico, con Nadia Battocletti pronta a dire la sua nel mezzo fondo. Occhi puntati nel getto del peso su Leonardo Fabbri: il 27enne argento mondiale a Budapest e oro agli Europei di Roma vuole mettere nel mirino i campioni statunitensi, magari lanciando oltre i 23 metri per scalfire le certezze degli avversari. Larissa Iapichino, che a Roma ha preso l’argento come suo madre Fiona May 26 anni prima, già punta alla medaglia a Parigi.

Antonella Palmisano dopo la vittoria nei 20 chilometri agli Europei di Roma | ANSA/FABIO FRUSTACI

Le speranze in Francia passano anche per Irma Testa nel pugilato, dopo il bronzo in Giappone, per la squadra femminile di pallavolo e per il nutrito gruppo di tiratori a scherma. Davide Di Veroli nella spada, Tommaso Marini, Alice Volpi e Arianna Errigo – che è anche portabandiera – salgono in pedana nel fioretto per andare fino in fondo, così come la squadre maschili e femminili. Nel nuoto, Simona Quadarella prova a migliorare il bronzo negli 800 metri stile libero e il quinto posto sui 1.500, mentre Paltrinieri vuole gonfiare il suo bottino olimpico, che già conta 3 medaglie, salendo sul podio nella vasca corta (800 e 1.500) e nel fondo da 10 chilometri. Da Thomas Ceccon ci si attende poi il metallo più prezioso: il primatista mondiale dei 100 metri nel dorso, con già due medaglie olimpiche, è pronto per le individuali e le staffette. Altre sorprese potrebbero arrivare dal campione iridato dell’inseguimento a squadre del 2020, il ciclista Filippo Ganna, ma anche nel pentathlon moderno (Elena Michela), nell’arrampicata (Matteo Zurloni), nel tiro e nel windsurf.

Leggi anche: