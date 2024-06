Larissa Iapichino, l’ultimo salto è d’argento: il secondo posto agli Europei di atletica come la madre Fiona May 26 anni fa

È servito l’ultimo salto a Larissa Iapichino per arrivare a 6,94 metri e conquistare l’argento agli Europei di atletica di Roma. L’azzurra sembrava poter portarsi oltre i 7 metri, ma è riuscita comunque a prendersi la medaglia davanti al pubblico dello Stadio Olimpico e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Imprendibile davanti a lei la tedesca Mihaila Mihambo, che ha preso l’oro con un salto da 7,22, mentre il bronzo è andato a De Sousa con 6,91. Iapichino ha centrato a 21 anni l’argento 26 anni dopo il successo nella stesa disciplina, il salto in lungo, di sua madre Fiona May che arrivò seconda agli Europei di Budapest nel 1998 con un “volo” di 7,11 metri. «Sono riuscita a tirar fuori il meglio di me, questo è un argento bellissimo in casa», le parole della lunghista italiana, «ho saputo ritrovare me stessa e non ho deluso le persone che erano qui con me».

