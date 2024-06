Ancora una doppietta azzurra nei 100 metri: Jacobs e Ali corrono sotto i 10″ al Meeting di Turku – Il video

Due italiani davanti a tutti nei 100 metri. Di nuovo. A pochi giorni dagli Europei di atletica di Roma dove Marcell Jacobs e Chituru Ali hanno conquistato l’oro e l’argento, i due atleti italiani hanno dominato i 100 metri anche al Meeting di Turku, in Finlandia, nella tappa Gold del Continental Tour. In batteria il campione olimpico era già sceso sotto i 10 secondi, chiudendo in 9.99, infrangendo quel muro che gli mancava dalla finale europea di Monaco di Baviera, due anni fa. Ma in finale a Turku i due velocisti si sono superati, lanciando un fortissimo segnale agli sfidanti di Parigi 2024. Jacobs ha preso l’oro correndo in 9.92, terzo miglior tempo della sua carriera – 9.80″, record europeo, in finale a Tokyo e 9.84 nella semifinale dei Giochi in Giappone – e Chituru Ali ha conquistato l’argento correndo in 9,96, per la prima volta sotto i 10″.

