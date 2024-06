Doppietta azzurra nei 100 metri: oro di Marcell Jacobs davanti all’azzurro Ali agli Europei di atletica – Il video

Marcell Jacobs è ancora campione agli Europei di atletica. Il velocista italiano, campione olimpico a Tokyo, vince davanti a tutti e chiude in 10″02 prendendosi l’oro. Dopo aver superato il traguardo il 29enne ha lamentato un piccolo risentimento muscolare, e ha anche rimediato un pestone dal compagno di squadra Simonelli, oro nei 110 ostacoli, durante i festeggiamenti. Dopo una falsa partenza e l’ammonizione, ottima gara anche per l’altro azzurro Chituru Ali, che conquista l’argento in 10″05. Jacobs, che difendeva il titolo vinto a Monaco nel 2022 correndo in 9″95, si era qualificato per la finale dei 100 metri vincendo la terza semifinale con il tempo di 10″05. In finale anche Chituru Ali 25enne comasco, si è qualificato per la finale dei 100 metri degli Europei di Roma vincendo la seconda semifinale in 10″11. Grande delusione per il 21enne Matteo Melluzzo, che aveva corso in 10″12 la semifinale una gara che era stata fermata per falsa partenza, bloccandosi poi nella qualificazione successiva.

Le dichiarazioni dopo il traguardo

«Solo un po’ di affaticamento ai polpacci: è la prima volta quest’anno che faccio due gare ravvicinate. In batteria ero più fluido, in finale intorno agli 80 metri ho sentito il polpaccio stringersi un po’, potrei aver perso qualcosa lì. La partenza si poteva fare meglio, il tempo non mi soddisfa ma sapevo che sarei arrivato qui non nelle migliori condizioni, ma sto lavorando per le Olimpiadi», ha dichiarato Jacobs dopo la vittoria, «questo è un movimento che da Tokyo in poi ha cambiato completamente mentalità, non entriamo in campo per fare gara ma per vincerle». Accanto a lui Ali: «C’è stato un momento in cui mi sono detto: “Questa la voglio vincere”. Poi non so cosa ho fatto con la falsa partenza, ma sono troppo gasato».

