Gli atleti azzurri al Quirinale prima di Parigi 2024, Tamberi colpito in testa dalla bandiera in mano a Mattarella: «Ti ho fatto male?»

«Ieri ho commesso un’infrazione al protocollo del Quirinale andando una seconda volta all’evento, ma vi assicuro che ne valeva la pena!». Sergio Mattarella ha salutato così gli atleti azzurri in partenza per le Olimpiadi di Parigi 2024. Questa settimana, il presidente della Repubblica ha presenziato due giorni di fila allo stadio Olimpico per gli europei di atletica. Un’uscita che lo ha costretto a infrangere il protocollo del Quirinale. E dopo le 24 medaglie ottenute – un record per l’Italia – è tempo di festeggiamenti. Oggi, giovedì 13 giugno, Mattarella ha incontrato gli atleti azzurri nei giardini del Quirinale per consegnare la bandiera che sfilerà nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Parigi.

La carica prima della partenza per Parigi

Dopo aver salutato i dirigenti sportivi, il capo dello Stato si è concesso a una foto di gruppo con tutti gli atleti e a decine di selfie. Con alcuni di loro si è intrattenuto anche per qualche battuta. «Io non faccio previsioni ma sono certo che dedicherete tutto il vostro impegno nella lealtà sportiva, nel rispetto degli avversari, dei competitori e farete tutto questo con lealtà e questa sarà la vostra prima vittoria», ha detto Mattarella. E poi ha aggiunto: «Naturalmente auspico di vedere un pullman pieno di medagliati ma sarà il comportamento che terrete che onorerà l’Italia».

Le lacrime di Errigo e la “benedizione” a Tamberi

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, anche Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs e Arianna Errigo. Nel suo intervento, quest’ultima non è riuscita a trattenere le lacrime: «Essere qui è un’emozione immensa. Quando l’ho saputo non riuscivo a dormire. Diventare mamma mi ha reso la vita difficile per incastrare tutto, ma ho creduto di potercela fare e ora eccomi qui», ha detto la schermitrice, portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi. A sostenere il tricolore assieme a lei ci sarà anche Tamberi, protagonista di un simpatico siparietto oggi con Mattarella. Quando il capo dello Stato ha consegnato il tricolore all’atleta, l’asta della bandiera lo ha colpito in testa. «La considero una benedizione. Il presidente mi ha detto: “spero di non averti fatto male”. L’importante è che non sia la caviglia», ha scherzato il campione italiano di salto in alto.

In copertina: Gianmarco Tamberi durante la cerimonia nei giardini del Quirinale, 13 giugno 2024 (ANSA/Riccardo Antimiani)

