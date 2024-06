Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu. Sono i nomi dei quattro campioni azzurri che hanno conquistato la medaglia d’oro per l’Italia nell’ultima giornata degli Europei di atletica. Lo Stadio Olimpico ha accompagnato con un boato la cavalcata dei quattro velocisti, che si sono passati il testimone senza problemi consegnandolo infine all’ultimo in squadra, il 25enne milanese, che per le proprie qualità ha accolto come una delusione l’argento nei 200 metri di due giorni fa. «C’era un boato assurdo, non sentivo nulla», racconta Tortu a fine gara, «avevo paura di non sentire il segnale di Lorenzo, ho messo la mano dietro e sono partito». L’Italia ha strappato la medaglia più importante correndo la staffetta dei 4×100 in 37″83. Il podio si è poi chiuso con Olanda e Germania. La squadra italiana ha disputato un Europeo magnifico, prima nel medagliere con 24 podi, di cui 11 ori, e prima anche nella classifica a punti. Un successo strepitoso che proietta ora gli azzurri alle Olimpiadi con grandi ambizioni. «L’ho detto dopo la mia medaglia, che ho preso il secondo giorno», dice Jacobs nell’intervista post gara, ricordando la doppietta con Ali nei 100 metri, «questa squadra è forte, è ambiziosa, vuole andare a Parigi a testa alta».

