Papa Francesco, la visita di Giorgia Meloni al Policlinico Gemelli: «Contenta di averlo trovato vigile e reattivo»

Blindatissima la degenza del Pontefice al decimo piano. I medici: «Non deve prendere neanche un colpo d'aria»

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata al Policlinico Gemelli per fare visita a Papa Francesco, ricoverato per una polmonite bilaterale. Meloni ha espresso a Papa Francesco gli auguri di pronta guarigione, a nome del Governo e dell’intera Nazione. «Sono molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo – ha dichiarato Meloni -. Abbiamo scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell’umorismo». Intanto prosegue blindatissima la degenza del Pontefice al decimo piano del Policlinico Agostino Gemelli. La situazione è tale che viene evitata qualsiasi situazione di stress, nulla deve compromettere il delicatissimo decorso della polmonite bilaterale da cui è affetto. «Non deve prendere neanche un colpo d’aria», è stato detto dall’equipe medica che lo ha in cura. Quindi niente Angelus dal balcone, ma nemmeno l’apertura di una finestra.