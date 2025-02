I Simpson non hanno predetto la morte di Donald Trump o una nuova pandemia nel 2025

Come al solito, le falsità sui Simpson vengono diffuse senza indicare la puntata e la relativa stagione

Circolano diverse condivisioni di un video tratto da alcuni canali Tik Tok, dove si sostiene che i Simpson abbiano predetto la morte di Donald Trump per il 12 marzo 2025. Secondo una seconda clip, condivisa insieme alla precedente, i Simpson avrebbero predetto invece una nuova pandemia proveniente dalla Cina. Non risultano corrispondenze di queste “predizioni” nella reale programmazione della popolare serie animata. Infatti, le foto risultano palesemente generate attraverso l’Intelligenza artificiale.

La condivisione delle clip sui Simpson che predicono la morte di Trump e una nuova pandemia dalla Cina si presenta nel seguente modo:

GIRANO DUE VIDEO IN INTERNET molto discutibili di cui uno anche INQIUETANTE.

Molte persone sono dell’idea che i Simpson nei loro cartoni animati hanno anticipato degli eventi e spesso al 90% ci hanno “indovinato”. Vedi non ultimo quello riguardante Papa Bergoglio. L’aspetto più inquitante riguarda il loro video che preannuncia la morte di Donald Trump il 12 Marzo 2025 (per arresto cardiaco … un infarto dovuto a stress)

e l’altro di una prossima epidemia dovuta alla tossicità dei cibi.

Sorge spontanea una riflessione sul video di Trump. Se altri avvenimenti non veniva riportato la data esatta dell’evento, perché in questo si parla del 12 di marzo? Due sono le ipotesi: O dietro ai Simpson c’è un nuovo Nostradamus o chiaroveggente OPPURE è un messaggio chiaro rivolto a chi di dovere affinché l’evento si compia. Sappiamo che è in programma l’incotro con Putin e lo stato profondo morderà sino alla fine prima di morire. Un’altra riflessione: Ma se questi video girono in internet (versione spagnola) il caro Trump ne sarà a conoscenza? Perché nessuno fa opportune indagini?. Spero che sia il 10% delle probabilità di errore previsione dei Simpson… altrimenti “non ci resta che piangere”. Ma confido in Dio e credo che il 12 marzo lo vedremo ancora più forte di prima….

La vostra impressione qual’è?