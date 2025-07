I Simpson non hanno predetto la morte di Ozzy Osbourne

Si tratta dell'ennesimo contenuto generato tramite l'AI. Ozzy è presente in una puntata, ma per una fine citazione artistica

Circolano diversi fotogrammi tratti da video su TikTok in cui si sostiene che I Simpson avrebbero predetto la data della morte di Ozzy Osbourne. In realtà, nessun episodio della celebre serie animata americana ha mai fatto riferimento a tale evento, così come già avvenuto in passato con numerose altre presunte “predizioni”. Si tratta, ancora una volta, di una bufala generata tramite l’Intelligenza Artificiale.

Per chi ha fretta

Il video contiene evidenti errori generativi, come la presenza di due Homer Simpson sullo sfondo durante il presunto funerale di Ozzy.

Nessun episodio del 1998 riporta alcuna predizione sulla morte di Osbourne.

Ozzy appare effettivamente in un episodio, il numero 22 dell’undicesima stagione (“Behind the Laughter”), dove morde un premio come parodia della celebre scena del pipistrello.

Analisi

Le immagini vengono condivise con la solita narrazione:

I SIMPSON HANNO COLPITO ANCORA. CHI SARÀ IL PROSSIMO. QUALCHE ALTRA DATA ED EVENTO È GIÀ APPARSO ATTENDIAMO FIDUCIOSI

Secondo le immagini condivise dagli utenti, la morte di Ozzy Osbourne sarebbe stata «predetta dai Simpson in un episodio del 1998».

L’account TikTok e gli errori dell’AI

La bufala è tornata virale su TikTok, ad esempio nel video pubblicato dall’account @simpsonsaidthat, interamente generato tramite l’Intelligenza Artificiale, in cui si afferma che un episodio della serie avrebbe previsto la morte di Osbourne nel luglio 2025.

Nel video si vede un fotogramma in cui Ozzy è dentro una bara, con due Homer Simpson alle sue spalle: un dettaglio che dovrebbe far comprendere immediatamente l’errore tipico dell’AI generativa.

Nessuna puntata dei Simpson sulla morte di Ozzy Osbourne

Osbourne compare una sola volta nell’episodio 22 dell’undicesima stagione, intitolato “Behind the Laughter“, dove viene mostrato mentre morde un trofeo destinato alla famiglia Simpson, una chiara parodia della celebre scena in cui morse un pipistrello.

Ecco la scena:

Conclusioni

I Simpson non hanno mai predetto la morte di Ozzy Osbourne. Si tratta dell’ennesima manipolazione virale alimentata dall’uso improprio dell’Intelligenza Artificiale.

