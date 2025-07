«Ozzy Osbourne è morto per eutanasia». Arriva la biografia choc

Il libro, scritto da Ken Paisli, ripercorre la vita del Principe delle Tenebre. E lancia alcuni indizi sul suo decesso

Ozzy Osbourne è morto dopo una lunga lotta contro il Parkinson. Ma sul suo decesso, annunciato martedì dalla famiglia dell’ex frontman dei Black Sabbath, c’è ancora poca chiarezza. Tanta che adesso una biografia sul Principe delle tenebre solleva l’ipotesi dell’eutanasia. Due anni fa Osbourne in un’intervista a Rolling Stone aveva dichiarato: «Mi piace l’idea che se si ha una malattia terminale, si può andare in un posto in Svizzera e fare le cose in fretta. Ho visto mio padre morire di cancro». La sua malattia non era allo stadio finale ma, riporta oggi il Messaggero, il libro in uscita il 6 agosto “Ozzy la storia” di Ken Paisli, potrebbe chiarire i capitoli finali della star metal.

Gli indizi

Ci sono degli indizi che tracciano l’ipotesi della dolce morte, spiega oggi Mattia Marzi per il Messaggero. Poche ore prima di andarsene per sempre, sui canali social di Osbourne lunedì era comparsa un’enigmatica foto scattata il 5 luglio scorso fuori dal suo camerino nel backstage del concerto a Birmingham, “The final show”, “lo show finale”. Un’immagine definita che Paisli nel suo libro definisce «profondamente simbolica». Non solo il comunicato della famiglia non fa alcun riferimento al luogo del decesso e neppure alle cause. I figli e la moglie della star si sono limitati a dire che Ozzy se ne è andato «circondato dall’amore».

La versione dei soccorsi (a cui i fan non credono)

Il giorno del decesso della star una telefonata richiedeva soccorso immediato martedì mattina intorno alle 10.30. E un’eliambulanza della società britannica Thames Valley sarebbe atterrata in un campo vicino alla tenuta degli Osbourne nel Buckinghamshire. I soccorritori avrebbero provato a rianimare il cantante, invano. «Da buon ipocondriaco ha sempre detto che più che di morire aveva il timore di soffrire, come aveva visto soffrire ai tempi suo padre negli ultimi giorni in ospedale, e questo credo non sia accaduto», scrive nel libro Paisli.

La guerra dell’eredità (e dei libri)

Secondo i tabloid britannici ora la famiglia Osbourne avrebbe altre gatte da pelare. Prima di tutto si dovrà chiarire l’eredità da 220 milioni di dollari: che rischia di scatenare faide tra ex mogli, figli e sorelle. Ci sarebbe in vista anche una grande evento celebrativo, prima di un funerale privato più intimo. IE se ad agosto esce il libro di Paisli il 7 ottobre uscirà quello ufficiale, scritto da Ozzy, che lo aveva annunciato il 10 luglio scorso. Si intitolerà Last Rites, “Gli ultimi riti”. Forse la verità sta tutta lì dentro.