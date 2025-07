Il patrimonio di Ozzy Osbourne da 220 milioni di dollari: come ha costruito la sua ricchezza e perché rischia di scoppiare una guerra tra gli eredi

Pioniere del metal, l'artista morto a 76 anni è stato anche tra i primi rocker duri e puri a monetizzare il suo personaggio, oltre che la sua arte. L'impero finanziario e la gestione della seconda moglie: chi rischia di restare fuori dall'eredità

Ozzy Osbourne ha lasciato ai suoi eredi un patrimonio di circa 220 milioni di dollari. La stima è di celebritynetworth.com sul «Principe delle tenebre» scomparso a 76 anni dopo una lunga lotta con il Parkinson. Non solo quindi una grande eredità musicale, da pioniere del metal a personaggio pop. Osbourne, grazie soprattutto alla moglie e manager Sharon, lascia ai figli un patrimonio importante, su cui rischia di scoppiare una battaglia legale. A cominciare proprio dal trattamento tra i figli avuti da due matrimoni, che rischia di essere sbilanciato verso quelli di seconde nozze.

Come ha costruito il suo impero finanziario

I 220 milioni non sono arrivati certo per caso. Osbourne ha vissuto una stagione d’oro per il mondo della musica, in cui la vendita dei dischi rappresentava un’entrata importantissima. E poi è riuscito a diversificare le entrate, sfruttando tanto la sua arte, quanto il suo personaggio. Il reality show «The Osbournes», andato in onda su MTV dal 2002 al 2005, ha fruttato circa 5 milioni di dollari a stagione per ogni membro della famiglia. Una mossa che ha anticipato di anni l’era dei social e dell’intrattenimento familiare. L’Ozzfest, il festival itinerante lanciato nel 1996 insieme a Sharon, ha generato oltre 170 milioni di dollari in 22 anni di attività. Senza contare i merchandising: Ozzy è stato il primo metallaro a superare i 50 milioni di dollari in vendite di magliette, gadget e memorabilia. Anche gli investimenti immobiliari hanno fatto la loro parte. Le proprietà a Malibu, Hidden Hills, Hancock Park e nel Regno Unito non erano solo case, ma investimenti strategici che hanno moltiplicato il capitale negli anni.

La questione eredità: chi prende cosa

Sul fronte ereditario, la faccenda rischia di complicarsi. Ozzy lascia sei figli da due matrimoni diversi: Jessica, Louis ed Elliot (nati dal primo matrimonio con Thelma Riley) e Aimee, Kelly e Jack (avuti con l’attuale moglie Sharon). Al momento, non si conoscono le ultime volontà specifiche dell’artista, il che potrebbe aprire la strada a contenziosi legali. Sharon in passato ha già spiegato come la pensa sull’eredità artistica di Ozzy Osbourne, come ricorda il Daily Mail. Diritti musicali, royalties, merchandising e l’uso commerciale del nome dovrebbe restare saldamente in mano alla famiglia. «Non voglio che qualcuno che non ha mai conosciuto mio marito possieda il suo nome e lo sfrutti per vendere magliette», aveva detto.

Lo scontro annunciato con la prima moglie

Il vero nodo potrebbe essere rappresentato dalla prima moglie Thelma Riley e dai suoi tre figli. Secondo le indiscrezioni, Sharon e i suoi figli potrebbero mantenere il controllo principale del patrimonio, lasciando agli altri eredi una quota minoritaria o, nel caso più estremo, nulla. Un ipotetico scontro in tribunale non è da escludere, soprattutto se le volontà testamentarie non dovessero essere cristalline. Thelma Riley, sposata con Ozzy dal 1971 al 1982, potrebbe rivendicare diritti sui guadagni del periodo in cui erano insieme, coincidente con l’esplosione commerciale dei Black Sabbath.