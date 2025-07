Ozzy Osbourne e il crocifisso ricevuto da Yungblud prima dell’ultimo concerto: «È la cosa più preziosa che possiedo» – Il video

Il giorno prima del suo ultimo concerto, Yungblud ha regalato un crocifisso a Ozzy Osbourne in un video diventato virale. Dopo la morte della leggenda del metal, il giovane artista gli dedica un commosso addio: «Sarai in ogni nota che canterò. La tua croce è la cosa più preziosa che ho»

Tra i numerosi messaggi di addio alla leggenda del metal Ozzy Osbourne, scomparso ieri 22 luglio, sta facendo il giro del web il video girato dalla giovane star britannica Yungblud, al secolo Dominic Richard Harrison, che mostra un momento intimo tra i due che condividevano uno speciale rapporto. Nel video, girato il giorno prima dell’ultimo concerto di Ozzy, Yungblud si presenta nel backstage emozionato: «Ho appena fatto il sound check – dice – ma volevo passare di qui per darti una cosa». Dalla sua giacca estrae un cofanetto e lo consegna al leggendario frontman dei Black Sabbath. Dentro, un crocifisso d’oro, diamanti e d’argento . Un gesto simbolico, un dono che ricambia una collana ricevuta in passato dal giovane cantante da parte di Ozzy. Sul cofanetto, la dedica scritta a mano: «A Oz, spero che questo ti porti fortuna, con amore, Dom». Ozzy sorride e scherza: «Hai un album al numero uno in classifica? Ti rimane solo l’America da conquistare ora». Poi, con le collane incrociate, i due urlano insieme: «Rock and Roll, baby!». L’incontro si conclude con un abbraccio affettuoso tra i due, con un Osbourn visibilmente commosso ma anche stremato dalla malattia.

L’addio di Yungblud: «Non ti dimenticherò mai»

Dopo la notizia della morte di Ozzy Osbourne, Yungblud ha condiviso un post straziante sui suoi profili social, rendendo omaggio a colui che ha definito come il suo più grande eroe: «Non pensavo che te ne saresti andato così presto, l’ultima volta che ci siamo incontrati eri così pieno di vita e la tua risata riempiva la stanza – continua- Ma come è scritto nelle leggende, sembra che loro sappiano le cose che noi non sappiamo. Non ti dimenticherò mai – sarai in ogni singola nota che canterò e con me ogni volta che salirò sul palco». E poi il riferimento al crocifisso regalatogli da Osbourne: «La tua croce al collo è la cosa più preziosa che possiedo. Una volta mi hai chiesto se c’era qualcosa che potevi fare per me e, come ho detto allora e come dirò adesso, per tutti noi la musica era sufficiente. Ci hai portato nella tua avventura, un’avventura che ha dato inizio a tutto. Sono davvero affranto. Sei stato il più grande di tutti i tempi».