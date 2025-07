La teoria del complotto sul bicchiere d’acqua nella stazione spaziale cinese Shenzhou-13

Impariamo la dinamica dei fluidi così eviteremo di fare brutte figure nei Social network

Diverse condivisioni Facebook sembrano considerare una evidenza della dinamica dei fluidi (fluidodinamica) come la prova di un complotto. Si mostra infatti una immagine all’interno di un veicolo spaziale, dove si vede un bicchiere appoggiato su un ripiano, con l’acqua che non fuoriesce da esso. Ma i principi che spiegano quel fenomeno sono ben noti ai fisici. Non stupisce che questo genere di narrazioni solitamente siano organiche alla tesi cospirazionista della Terra piatta, che generalmente trova proseliti tra soggetti che presentano una drammatico analfabetismo scientifico. Anche per questo un ripasso non fa mai male.

Per chi ha fretta:

Alcuni utenti complottisti vedendo dell’acqua ferma in un bicchiere mostrato all’interno di una Stazione spaziale come indizio di una messa in scena.

Si confonde invece la dinamica dei fluidi in assenza di peso con gli indizi di un complotto.

Il contesto del frame in oggetto è proprio quello di una dimostrazione scientifica su come si comportano i fluidi in orbita terrestre.

Cos’è la dinamica dei fluidi e perché non si tratta di un complotto

Prima di addentrarci nel concetto di dinamica dei fluidi facciamo una precisazione. L’immagine non ritrae la ISS. Il fotogramma è stato tratto da una lezione scientifica tenuta dagli astronauti cinesi il 9 dicembre 2021 a bordo della Stazione spaziale Shenzhou-13. Guardate il video integrale su YouTube. Il momento in cui si entra nel contesto del “bicchiere incriminato” comincia a partire dal minuto “1:02:54”:

Del caso si erano occupate nel 2023 le colleghe Melissa Goldin e Karena Phan per Associated Press, avvalendosi della consultazione di esperti. Per altro nel filmato gli astronauti illustrano proprio come si manifesta la dinamica dei fluidi in assenza di peso. Nello specifico, le molecole d’acqua mostrano una spiccata tendenza ad aderire sia al vetro del contenitore che tra loro. Questo avviene maggiormente rispetto alla loro tendenza a disperdersi nell’aria. Tale forza interna in assenza di peso fa mantenere all’acqua la sua forma all’interno del bicchiere. Se non viene sollecitata non ha senso che cominci a fluttuare liberamente. Altrimenti perché gli autori del fantomatico complotto non se ne sarebbero accorti? Per altro proprio durante una dimostrazione scientifica.

A contribuire a questa stabilità dell’acqua c’è la tensione superficiale. Questa proprietà dei liquidi definisce la loro forma e permette loro di resistere a forze esterne. Questo l’impressione visiva che l’acqua “si stia comportando” come sulla Terra. Gli stessi astronauti adottano accorgimenti specifici: versano l’acqua nel bicchiere con grande attenzione utilizzando una cannuccia e lo fissano al tavolo con degli adesivi. Anche la dimostrazione del comportamento di una pallina da ping-pong – che in assenza di peso resta sommersa nell’acqua anziché galleggiare -, conferma ulteriormente tali dinamiche. Il fenomeno dell’acqua che rimane nel bicchiere è, dunque, scientificamente valido e non suggerisce alcun complotto.

Conclusioni

Abbiamo visto che da qualche anno un filmato girato sulla Stazione spaziale cinese fraintende la dinamica dei fluidi, “interpretando liberamente” gli effetti in assenza di peso come un complotto. Basta consultare dei fisici per capire che si tratta di fenomeni perfettamente coerenti con le nostre conoscenze scientifiche.

