«Sospendete Temptation Island», l’esposto per fermare le nuove puntate. L’attacco sui contratti dal Codacons dopo lo scandalo di Sara e Gabriele

La coppia del reality finisce nel mirino dell'associazione dei consumatori. L'accusa di aver truffato anche la produzione del programma, mai informata dei video porno realizzati dai due e messi online. Cosa chiede la diffida del Codacons

Il Codacons ha inviato un atto di diffida a Mediaset chiedendo di valutare la sospensione di Temptation Island, il reality condotto da Filippo Bisciglia. Secondo l’associazione dei consumatori, due concorrenti del programma avrebbero violato i termini contrattuali e il codice etico dell’emittente, come riportato nel comunicato diffuso dallo stesso Codacons. La richiesta arriva a ridosso della seconda puntata, in programma stasera su Canale 5, e punta dritta al cuore del contratto che lega i partecipanti alla produzione.

Cosa contesta il Codacons a Mediaset

Nella diffida, l’associazione fa riferimento ai video intimi e alle live a pagamento che i due protagonisti avrebbero realizzato in passato senza informarne la produzione. «Ci vergognavamo», hanno dichiarato i due sui canali ufficiali del programma, ammettendo di aver taciuto questo aspetto della propria vita durante la selezione. Per il Codacons, questa omissione basterebbe a giustificare una riflessione immediata sulla prosecuzione del reality.

Il caso di Sara e Gabriele: la live a pagamento riemersa online

Al centro della vicenda ci sono Sara e Gabriele, coppia da sette anni protagonista dell’edizione in corso, travolta dal caso dopo la messa in onda della prima puntata. Come aveva ricostruito Fanpage, primo a intercettare la notizia, in circolazione c’era una diretta interattiva a pagamento su una piattaforma per adulti, con oltre 546mila visualizzazioni accumulate nel solo pomeriggio del 25 giugno. Nelle clip i due si rivolgevano al pubblico pagante con frasi come «Show privato che lo facciamo venire tutti insieme: 500 token una bella scop*ta». Gabriele, che nel reality appare come un fidanzato particolarmente geloso e possessivo, ha provato a giustificarsi su Instagram: «Stanno girando video miei e di Sara, video di quattro anni fa, non sapevo stessero ancora girando. Non vorrei mai che io e Sara passassimo per una coppia finta». Sara, in lacrime, ha aggiunto: «È stata una cazzata di 48 ore di merda».

La produzione e l’affondo di Fabrizio Corona

La produzione ha fatto sapere di non essere stata informata dei contenuti, versione confermata dagli stessi concorrenti. Sulla vicenda era intervenuto anche Fabrizio Corona, che su Instagram ha attaccato duramente la coppia, definendola composta da «due attori che fanno finta di parlare di amore», e ha minacciato di diffondere altro materiale. Corona aveva anche pubblicato l’audio di una fonte secondo cui, in una delle dirette, alla domanda di Gabriele su un possibile tradimento con un utente, Sara avrebbe risposto «sì, se è davvero carino sì».