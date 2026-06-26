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Il caldo record rivoluziona il concerto di Ultimo: per la prima volta sì a borracce e bottigliette. E l’acqua sarà gratis

26 Giugno 2026 - 16:38 Francesca Milano
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L'evento è in programma per sabato 4 luglio a Tor Vergata. Ci saranno 250mila spettatori: i biglietti sono esauriti in 3 ore
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Le rigide regole dei concerti cambiano, almeno per una sera: a causa del caldo estremo di questi giorni – che si protrarrà anche la prossima settimana – al maxi evento di Ultimo in programma sabato 4 luglio a Roma gli spettatori potranno portare bottigliette d’acqua, borracce, ventilatori portatili e ombrelli. Nell’area del concerto saranno allestiti punti di distribuzione gratuita dell’acqua con la quale si potranno riempire le borracce.

Cosa dice il regolamento

Le previsioni meteorologiche hanno fatto modificare il regolamento pubblicato da VivoConcerti per il concerto “La favola per sempre” di Ultimo. Nel documento si legge che è «eccezionalmente» consentito portare all’interno dell’area dell’evento:

  • Bottigliette liquidi con tappo (max 0,5 litri), contenenti esclusivamente acqua;
  • Borracce in plastica, tritan e/o silicone (max 0,5 litri), contenenti esclusivamente acqua;
  • Integratori di sali minerali in busta o confezionati;
  • Cibo leggero da consumare in modo pratico (toast o panino, snack quali frutta, frutta secca e noci, barrette);
  • Powerbank;
  • Cuffiette;
  • Ombrelli tascabili di piccole dimensioni, senza punta;
  • Tiralatte;
  • Ventilatori portatili (da collo o tascabili);
  • Creme solari (senza limiti di capacità) – non sono permesse unicamente in forma spray e bombolette sotto pressione;
  • Coperte isotermiche, teli e teli mare;
  • Borsette, marsupi, pochette, zainetti di dimensioni inferiori a 10 litri di capienza e/o 30cm x 22cm.

I record del concerto di Ultimo

Quello del 4 luglio a Tor Vergata non è un semplice concerto, ma il più grande evento live mai organizzato in Italia per un singolo artista. Annunciato come “La Favola Per Sempre” e ribattezzato “Il Raduno degli Ultimi”, il concerto di Ultimo ha registrato il tutto esaurito in appena tre ore, con 250mila biglietti venduti, un primato che ha superato anche il record di spettatori paganti detenuto da Vasco Rossi con Modena Park. L’appuntamento rappresenta una celebrazione del percorso artistico di Ultimo e del legame con la sua fanbase, la cosiddetta “Generazione Ultimo”, che da anni segue il cantautore romano negli stadi di tutta Italia.

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