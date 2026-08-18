La rivelazione di Sharon Stone sul divorzio: «Mio marito si arrabbiò perché avevo due tumori e mi avrebbero asportato i seni»

«Quella fu la fine del matrimonio. Tutto finì lì, in quella stanza con il medico. Per lui era finita, si capiva benissimo», ha raccontato l'attrice

«Era arrabbiato perché mi avrebbero asportato entrambi i seni». È con questa frase che Sharon Stone ha raccontato, a vent’anni di distanza, il momento in cui il suo matrimonio con Phil Bronstein sarebbe arrivato al capolinea. Ospite del podcast The Person Who Believed In Me di David Begnaud, l’attrice ha collegato per la prima volta pubblicamente la fine della relazione a una decisione presa dopo la scoperta di due tumori al seno, quella di sottoporsi a una mastectomia bilaterale.

La scoperta dei tumori

Stone ha ripercorso l’episodio avvenuto nei primi anni Duemila, quando era ancora sposata con Bronstein. Un medico si era recato a casa dell’attrice per comunicarle la gravità della diagnosi. Uno dei due tumori, secondo quanto raccontato da Stone, era più grande dell’intero seno sinistro. La raccomandazione fu quindi quella di procedere con una mastectomia bilaterale. Di fronte alla prospettiva dell’intervento, l’attrice racconta di aver preso una decisione senza esitazioni. «Decido io, non lui», ha detto.

La reazione del marito

A sorprendere Stone, però, sarebbe stata soprattutto la reazione del marito. Secondo il suo racconto, Bronstein si alzò e lasciò la stanza dopo aver definito la situazione «ridicola». Il medico cercò di intervenire, spiegando all’uomo la gravità della condizione della moglie e invitandolo a riflettere sulla scelta. Ma, ha spiegato l’attrice, dietro quella reazione non ci sarebbe stata la paura per le conseguenze dell’operazione sulla salute di Stone.

Il matrimonio

Il matrimonio tra Stone e Bronstein era iniziato nel 1998 e si sarebbe concluso nel 2004, dopo anni in cui le ragioni della separazione erano rimaste in gran parte private. La coppia aveva anche adottato un figlio, Roan, e dopo la fine dell’unione si era aperta una battaglia legale per l’affidamento. Ora Stone sostiene che la rottura fosse maturata proprio in quella stanza, nel momento in cui aveva scelto di tutelare la propria salute. «Quella fu la fine del matrimonio. Tutto finì lì, in quella stanza». E ancora: «Per lui era finita. Era tutto finito. Si capiva benissimo».