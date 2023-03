Usa, Sharon Stone prima vittima eccellente della crisi bancaria? Il discorso in lacrime al gala: «Ho perso metà dei miei soldi» – Il video

«I lost half my money to this banking thing». Così l’attrice di Hollywood Sharon Stone ha rivelato tra le lacrime, nel corso di un evento di beneficienza, di aver perso una parte rilevante del suo patrimonio, a quanto pare, a causa della nuova crisi bancaria statunitense. Insignita del Courage Award, durante la Women’s Cancer Research Fund’s An Unforgettable Evening a Los Angeles, la star di Basic Instinct ha pronunciato un discorso di ringraziamento in cui si è sfogata, tra lacrime e risate, raccontando fra l’altro quello che è successo alle sue finanze. A riportare per primo la storia è stata la testata specializzata Hollywood Reporter. «Ho portato un paio di appunti stasera. In genere parlo a braccio, come ben sapete…», ha esordito Stone, commossa. Quindi, entrata nel vivo del racconto, la star ha confessato: «Dal punto di vista tecnico sono un’idiota, ma posso firmare un assegno. E in questo momento, anche questo è un atto di coraggio perché so cosa sta succedendo. Io stessa ho perso metà dei miei soldi per questa faccenda delle banche. Ma nonostante questo sono qui». Il video diffuso sui social ha provocato reazioni di vicinanza degli utenti che hanno letto le parole dell’attrice come una dichiarazione di coinvolgimento nel crac della Silicon Valley Bank.

Periodo nero

Nel discorso pronunciato al microfono Stone non ha citato direttamente il nome dell’istituto bancario fallito lo scorso 10 marzo. Ma «la faccenda delle banche» e il riferimento al coraggio necessario per «firmare un assegno nonostante quello che sta succedendo» lascia pensare che l’attrice stesse parlando proprio della vicenda che ha terremotato le Borse negli Usa e non solo nell’ultima settimana. Al termine della quale, ieri venerdì 17 marzo, la Silicon Valley Bank ha dichiarato ufficialmente bancarotta, inviando le procedure per il cosiddetto Chapter 11. Al di là delle questioni patrimoniali, quello che l’attrice americana sta attraversando – come ha ricordato lei stessa dal palco della serata di gala – è un periodo durissimo. Soltanto un mese fa era stata lei stessa ad annunciare ai suoi fan, via Instagram, di aver perso suo fratello, Patrick Jospeh Stone, padre a sua volta del piccolo River, spentosi lo scorso anno a 11 mesi di vita a causa di un’insufficienza multiorgano.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: