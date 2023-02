Sharon Stone annuncia in lacrime la morte del fratello: «È una perdita enorme». E Hollywood si stringe a lei – Il video

«Questo messaggio è per confermare che sì, abbiamo perso mio fratello, Patrick Jospeh Stone». È una Sharon Stone stravolta dal dolore e dalla commozione quella che compare in video su Instagram per annunciare la scomparsa del congiunto. «Ha avuto un attacco di cuore ieri – dice l’attrice, in lacrime -. Sì, era il padre di mio nipote River, che abbiamo perso l’anno scorso a 11 mesi di vita (a causa di un’insufficienza multiorgano). Lascia la moglie Tasha, il figlio Hunter e la figlia Cailee». La protagonista di Basic Instinct, 64 anni, prosegue poi ringraziando le tante persone che le hanno espresso vicinanza: «Come ogni famiglia, vi ringraziamo per il vostro amore e il vostro sostegno in questo momento di incommensurabile dolore e apprezziamo tutte le vostre condoglianze. Abbiamo subito un’enorme perdita in questi ultimi due anni, come è stato anche per molti di voi – continua, piangendo -. Vi ringrazio molto per l’amore e il sostegno che ci state dimostrando e vi chiediamo solo di continuare a essere gentili. Grazie». Tanti i messaggi di cordoglio dei colleghi dell’attrice sotto il filmato condiviso sui social. Tra questi, anche John Travolta: «Carissima Sharon, mi dispiace tanto per la tua perdita. Capisco benissimo quello che stai passando. Con amore -JT». Ma anche l’attrice russa, naturalizzata statunitense Milla Jovovich: «Mi dispiace tanto. Penserò a te e alla tua famiglia durante questo incubo che stai attraversando. Ti mando così tanto amore». E pure Orlando Bloom che manda alla collega «amore e preghiere».

