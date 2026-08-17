Massimo Boldi ricoverato, parla la figlia: «Si stava godendo le vacanze, poi ha battuto il viso a terra». Come sta l’attore

L'attore 81enne si trovava in Versilia insieme alla famiglia e stava passeggiando con la figlia Manuela quando è inciampato ed è caduto

Sta bene l’attore Massimo Boldi, dopo le voci circolate sulle sue condizioni di salute a causa di una caduta a Forte dei Marmi. A fare chiarezza è la figlia Micaela Boldi, che in un’intervista a Chi ha ridimensionato le ricostruzioni diffuse online e rassicurato sulle condizioni dell’attore, che attualmente ha 81 anni.

La caduta

Massimo Boldi si trovava in Versilia insieme alla famiglia e, secondo il racconto della figlia, stava passeggiando con l’altra figlia Manuela quando è inciampato ed è caduto, battendo il volto sull’asfalto. La caduta gli avrebbe provocato una perdita di sangue dal naso. Proprio per questo, la famiglia ha preferito accompagnarlo in ospedale per sottoporlo agli accertamenti del caso e verificare che non ci fossero conseguenze più serie.

Come sta Massimo Boldi

«Non era con amici ma stava con mia sorella Manuela – ha spiegato Micaela – quindi papà si stava godendo le vacanze in famiglia con noi tutti a Forte dei Marmi». Gli esami effettuati in ospedale sarebbero dunque serviti a escludere eventuali conseguenze legate alla caduta, senza che emergessero, secondo quanto riferito dalla figlia, particolari motivi di preoccupazione. L’attore, quindi, sarebbe fuori pericolo e avrebbe ripreso a trascorrere le vacanze insieme ai suoi familiari. La figlia ha così voluto smentire le indiscrezioni che avevano alimentato preoccupazione sui social e rassicurare sulle condizioni di salute di Boldi.