Perché online è nata la coppia Kimi Antonelli e Olivia Rodrigo: lo scambio di persona e la finta ship apprezzata dai fan – Il video

Durante il concerto della cantante, il pilota di Formula 1 era stato avvistato tra il pubblico. La notizia della nuova storia d'amore era già circolata sui social, ma poi è stata smentita

Olivia Rodrigo e Kimi Antonelli sono fidanzati. Anzi no. La relazione tra la cantante e il pilota di Formula 1 è durata qualche ora e soprattutto è stata tutta un’invenzione circolata su TikTok. A scatenare la teoria è stato un video pubblicato sui social in cui un presunto Kimi sarebbe stato ripreso al concerto di Olivia, che da qualche giorno ha dato il via al suo The Unraveled Tour. Ma la possibile coppia è stata stroncata dalla constatazione di altri utenti: quello non era Kimi.

Perché la teoria del fidanzamento è circolata online

Sabato 26 settembre Olivia si stava esibendo ad Hartford, quando tra il pubblico è stato intravisto un volto noto. Un ragazzo giovane con capelli ricci, cappello in testa e un outfit casual. Tutto sembrava ricondurre ad Antonelli e subito la notizia della sua presenza allo show è circolata online. Molti hanno iniziato a chiedersi: perché era lì? È un fan oppure c’è qualcosa di più? E c’era già chi dichiarava di shippare la coppia. Poi un occhio più attento ha frenato l’entusiasmo. Il ragazzo, infatti, non era Kimi, ma solo qualcuno che gli somigliava. Soprattutto la presenza del pilota al concerto sarebbe stata impossibile per un fattore di tempo, come specificato dall’account TikTok f1.aesthetic che ha ripreso il video. Mentre Olivia si stava esibendo, Antonelli era impegnato a Baku dal 24 al 26 settembre per il Gran Premio dell’Azerbaijan. Non c’è quindi nessun legame tra i due.

Su TikTok molti utenti hanno tenuto a specificare che il giovane ripreso «non assomiglia a Kimi». A questo commento ne sono seguiti altri: «Sembra un misto tra Kimi e Russell», «Ma chi stiamo guardando di preciso?» e ancora «Impossibile che sia Kimi, lui è anche più alto». Oltre a soffermarsi sulle somiglianze e sulle differenze, alcuni hanno sottolineato la ship creata: «Scommetto che qualcuno ha già creato una fanpage sulla loro relazione».

Una coppia che sarebbe apprezzata dai più giovani

Nonostante la coppia non esista, i fan della cantante e quelli del pilota si erano già mostrati felici di fronte alla nuova storia d’amore. Questo perché entrambi occupano un posto speciale come idoli della Gen Z: lei una ragazza che riesce a trasmettere i drammi sentimentali degli adolescenti con le sue canzoni, lui la promessa italiana della Formula 1. A sostenere l’ipotesi, poi, c’era il fatto che entrambi sono ora single. Kimi a febbraio si è lasciato con la pilota ceca di kart, Eliska Babickova, mentre Olivia negli ultimi mesi è apparsa con l’investitore finanziario Julian Croonenberghs senza però confermare la relazione. L’urlo di gioia per la nuova coppia si è spento in poche ore e l’unica verità è che Kimi e Olivia non stanno insieme.