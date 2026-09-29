È morta “La Connie”, addio alla content creator Costanza Cappelli: la malattia scoperta pochi mesi prima e la sfida «un giorno alla volta»

Costanza lascia Nina, la figlia piccola. Lo scorso agosto in un post su Instagram aveva spiegato ai suoi fan che non sapeva quale sarebbe stato il suo percorso per affrontare la malattia

Dopo pochi mesi dall’aver scoperto un «brutto male», si è spenta la content creator Costanza Cappelli, conosciuta come La Connie. Lascia la sua bambina Nina e una community con cui nel tempo ha costruito un legame grazie alla sua passione per l’arredamento.

Cos’ha detto Costanza Cappelli sulla sua malattia

Nel suo ultimo post su Instagram, dello scorso 9 agosto, Costanza aveva spiegato di essersi allontanata dai social per qualche giorno perché «dal 20 luglio la mia vita è cambiata completamente» e aveva scoperto di avere «quello che chiamano un “brutto male” e scriverlo qui, nero su bianco, è forse una delle cose più difficili che abbia mai fatto». Per Costanza, fino a quel momento, le giornate passavano tra famiglia, progetti lavorativi e la compagnia delle persone a cui voleva bene. «E poi, in un attimo, tutto si è fermato» aveva scritto su Instagram, raccontando che «ci sono state visite, esami, operazioni, attese, paure, buchi, lacci, tubi e parole che non avrei mai voluto sentire e tante domande a cui ancora non ho una risposta».

Nessun piano per il futuro: «attraversare questa cosa un giorno alla volta»

La content creator aveva spiegato anche che non avrebbe potuto fare previsioni sul futuro perché non sapeva «ancora esattamente quale sarà il percorso che mi aspetta: è un capitolo». Dato che i suoi fan erano molto legati ai racconti quotidiani che postava nelle storie, Costanza aveva anche specificato che «ci saranno giorni in cui avrò voglia di parlare e altri in cui avrò bisogno di stare in silenzio». Aveva poi terminato: «E nonostante tutto, voglio provare ad attraversare anche questa cosa. Un giorno alla volta». Proprio per il rapporto speciale con la community, all’annuncio della sua morte sono seguiti messaggi di cordoglio alla famiglia e alla piccola Nina.

Chi è Costanza Cappelli

Costanza Cappelli è diventata La Connie nel 2009, dopo aver studiato al Polimoda a Firenze, aver ottenuto la laurea in Disegno industriale per la moda e un master in Interior Design a Palazzo Spinelli. Poi il suo lavoro si è trasferito online, dove ha iniziato a lavorare come social media manager per diversi brand e a curare un blog, ora chiuso. Infine il salto su Instagram dove ha aumentato la sua fama diventando La Connie e parlando di arredamenti e di come rendere armoniosi gli spazi, oltre che dando consulenze private ai suoi followers.