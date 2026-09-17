La festa con gli amici dopo il rientro dall’ospedale, poi il malore al ritorno a casa: la storia di Renzo Mattiuzzo morto dopo la guarigione

All'uomo, di 58 anni, negli scorsi mesi era stata diagnosticata una grave malattia, a causa della quale, era finito anche in coma. Poi si era ripreso e aveva deciso di festeggiare. I funerali sono stati ieri a Gorgo al Moticano (Treviso)

Una serata in pizzeria per festeggiare insieme agli amici il rientro dall’ospedale dopo mesi di coma, poi il ritorno a casa e il malore che gli è stato fatale. È morto così Renzo Mattiuzzo, 58enne di Gorgo Al Moticano (Treviso), scomparso improvvisamente dopo tanta attesa e sofferenze durante il ricovero. L’uomo voleva ringraziare gli amici e i parenti che gli erano stati vicini durante la malattia. Con loro ha fatto appena in tempo a trascorrere l’ultima serata della sua vita.

Come aveva scoperto la malattia

Lo scorso luglio Mattiuzzo aveva scoperto di essere affetto da una grave patologia che si era manifestata attraverso dei mal di testa molto forti. Poi era sopraggiunto il coma che aveva portato amici e familiari a temere per la sua vita. Ma di recente si era ripreso, tanto da manifestare il desiderio di festeggiare insieme alle persone a lui più care. Un ultimo desiderio che Mattiuzzo è riuscito a realizzare.

Chi era Renzo Mattiuzzo

Mattiuzzo, che lavorava per la Sem Group di Chiarano era piuttosto conosciuto nella zona. Lascia la mamma Francesca, la compagna Cristina, il fratello Roberto e i nipoti. La famiglia ha reso noto che eventuali offerte al funerale saranno devolute per opere di bene.

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