Rischio salmonella, maxi ritiro di uova dai supermercati: marchi e lotti coinvolti

Tutte le confezioni coinvolte provengono dallo stesso stabilimento nel ferrarese, ma sono sotto diversi loghi

Il Ministero della Salute ha diffuso quattro avvisi di richiamo per potenziale presenza di salmonella sul guscio di diverse confezioni di uova. Il provvedimento riguarda i prodotti dell’azienda Società Agricola Fiorin di Codigoro (Ferrara), distribuiti nei punti vendita con vari marchi della grande distribuzione.

All’iper non ci stanno più, ma serve controllare in frigo o dispensa

Le confezioni interessate, informano, sono già state rimosse dagli scaffali, ma l’invito per chi le avesse già acquistate è di non consumarle e di riportarle al punto vendita per ottenere il rimborso.

I lotti indicati e i marchi

Le uova segnalate si trovano nelle confezioni a marchio Selex, Fattorie Natura e Despar. In dettaglio: quelle di categoria A medie commercializzate Selex, sia in confezione da 6 che in confezione da 10, le uova di categoria A di vario calibro commercializzate da Coop, in confezioni da 6, per il marchio Fattorie Natura, le uova di categoria A commercializzate da Despar in confezioni da 4. Il lotto da controllare è H 10813 e la data di scadenza indicata è il 27 settembre 2026.

(in copertina foto di Jakub Kapusnak su Unsplash)