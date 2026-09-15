Rischio salmonella, maxi ritiro di uova dai supermercati: marchi e lotti coinvolti
Il Ministero della Salute ha diffuso quattro avvisi di richiamo per potenziale presenza di salmonella sul guscio di diverse confezioni di uova. Il provvedimento riguarda i prodotti dell’azienda Società Agricola Fiorin di Codigoro (Ferrara), distribuiti nei punti vendita con vari marchi della grande distribuzione.
All’iper non ci stanno più, ma serve controllare in frigo o dispensa
Le confezioni interessate, informano, sono già state rimosse dagli scaffali, ma l’invito per chi le avesse già acquistate è di non consumarle e di riportarle al punto vendita per ottenere il rimborso.
I lotti indicati e i marchi
Le uova segnalate si trovano nelle confezioni a marchio Selex, Fattorie Natura e Despar. In dettaglio: quelle di categoria A medie commercializzate Selex, sia in confezione da 6 che in confezione da 10, le uova di categoria A di vario calibro commercializzate da Coop, in confezioni da 6, per il marchio Fattorie Natura, le uova di categoria A commercializzate da Despar in confezioni da 4. Il lotto da controllare è H 10813 e la data di scadenza indicata è il 27 settembre 2026.
(in copertina foto di Jakub Kapusnak su Unsplash)