Va al funerale della madre e muore al corteo funebre. Uccisa accanto al marito: il tetto dell’auto sfondato da un masso di 20 kg

La tragedia nel Rietino, dove un masso si è staccato all'improvviso lungo la strada che stava percorrendo un corteo funebre. Morta Maria Antonietta D'Andrea, che viaggiava in auto con suo marito e che aveva appena perso sua madre

Un masso di oltre 20 chili si è staccato all’improvviso da una parete rocciosa e ha centrato in pieno l’auto su cui viaggiava Maria Antonietta D’Andrea, 66 anni, residente nella zona di Acilia, a Roma. La donna, seduta accanto al marito alla guida di una Chevrolet Spark, è morta sul colpo. La tragedia è avvenuta lungo la strada statale 521, nel tratto tra Morro Reatino e Leonessa, in provincia di Rieti. La famiglia stava seguendo il carro funebre diretto a Coronella, frazione del comune di Cascia, in provincia di Perugia, dove si sarebbero dovuti celebrare i funerali della madre della vittima. Nello stesso incidente sono rimaste ferite altre 7 persone, trasportate dall’Ares 118 all’ospedale di Rieti, nessuna in condizioni gravi.

Le indagini della procura di Rieti sul distacco del masso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Rieti, diretti da Vincenzo Pasquale Sorriento, insieme a vigili del fuoco e sanitari del 118, ma per Maria Antonietta non c’era già più nulla da fare quando è arrivata la prima ambulanza. I militari, coordinati dalla procura di Rieti, hanno avviato gli accertamenti di rito per escludere ipotesi di reato: la dinamica, ricostruiscono entrambe le fonti, appare chiara, con la pietra staccatasi da diversi metri sopra la carreggiata e precipitata verticalmente sull’utilitaria. Resta da chiarire cosa abbia effettivamente provocato il cedimento della parete, con le abbondanti piogge dei giorni precedenti indicate come l’ipotesi più probabile.

Una strada già segnata da frane, funerali celebrati regolarmente

Il tratto che da Morro Reatino raggiunge Leonessa e poi Cascia, oltre 20 chilometri che tagliano gole strette, non era nuovo a smottamenti: l’ANSA ricorda che episodi analoghi avevano già portato in passato all’installazione di reti e muri di contenimento lungo il percorso. Barriere che poteva non essere sufficienti per attutire la violenza dello schianto. La strada è rimasta chiusa al traffico per ore, il tempo necessario ai rilievi, prima di essere riaperta. I funerali della madre della vittima si sono comunque svolti come da programma nel pomeriggio a Coronella, mentre nella serata la salma di Maria Antonietta è stata restituita ai familiari.