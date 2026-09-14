Segregata in cantina e stuprata per ore da un 26enne, l’orrore a Castellammare su una ragazza conosciuta sui social: l’arresto dopo un mese

La trappola organizzata dal 26enne nella sua cantina, dopo aver attirato la ragazza con l'inganno. Le conferme dei referti medici sulle violenze subite dalla 18enne

Un 26enne di Castellammare di Stabia è stato arrestato con l’accusa di aver violentato una ragazza poco più che maggiorenne, dopo averla tenuta in ostaggio nella cantina di casa sua. Le violenze risalgono alla notte tra il 2 e 3 agosto a Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Il 26enne avrebbe adescato la ragazza sui social, per poi convincerla a raggiungerlo da lui. A quel punto è rimasta prigioniera per ore, picchiata e ripetutamente violentata. Il gip di Torre Annunziata ha disposto l’arresto in carcere per il 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati.

La trappola in cantina: le violenze dopo averla immobilizzata

Stando alla ricostruzione degli inquirenti, il 26enne è riuscito con l’inganno a portare la ragazza nella sua cantina. Una volta all’interno, ha sbarrato la porta di ingresso. Le ha tolto lo smartphone e l’ha immobilizzata, per poi abusare di lei e picchiarla per ore. Il racconto della 18enne ha trovato riscontro nei referti medici dell’ospedale in cui si è fatta curare. A pesare anche diverse foto e le testimonianze delle persone con cui la ragazza si era confidata dopo le violenze.