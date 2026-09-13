Venezia, frontale tra taxi e barchino. Lui è in gravi condizioni, la moglie è dispersa. Si erano sposati tre mesi fa

L'incidente alle 5:30 del mattino, nel Canale di Tessera. Il tassista: «Era buio, non ho idea di chi ci fosse a bordo»

Un tragico incidente in Laguna rischia di spezzare per sempre la vita di una giovane coppia. Lo scorso 8 giugno, il venticinquenne Sean Michieli (originario di Burano) e la moglie Gabriella Querino (di origine brasiliana) si erano sposati a Ca’ Farsetti a Venezia, condividendo sui social la gioia per l’inizio della loro vita insieme. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera alle 5:30 del mattino, nel Canale di Tessera, il barchino del giovane si è scontrato al buio con un taxi acqueo all’altezza dell’isola di Tessera. Il 25enne è in gravi condizioni. Si trova in prognosi riservata alla Rianimazione dell’ospedale dell’Angelo di Mestre. Per trattare un grave trauma cranico ha già subito due interventi chirurgici. Mentre della moglie non c’è traccia e sono scattate le ricerche. La donna, secondo quanto confermato dai parenti, si trovava a bordo del mezzo con lui.

La versione del tassista: «Era buio, non so quante persone c’erano a bordo»

Sulla vicenda indagano i Carabinieri del nucleo natanti di Venezia. Il barchino è affondato ed è stato individuato dai sommozzatori per il successivo recupero; sia lo scafo che il taxi acqueo sono stati posti sotto sequestro per i rilievi tecnici. Al momento è stata raccolta unicamente la versione del conducente del taxi, che viaggiava lungo la rotta tra le Fondamenta Nove e l’aeroporto Marco Polo. Il tassista sostiene di non aver visto l’altra barca al buio e non sa quante persone c’erano sul mezzo che stava attraversando il canale. Non ci sono telecamere né altri testimoni nella zona dello scontro. La famiglia del venticinquenne, nota comunità di pescatori, aveva già subito una tragedia analoga quasi vent’anni fa, quando lo zio diciannovenne del giovane perse la vita in uno scontro navale presso le Fondamenta Nove.