Va col marito a funghi, poi sparisce. Giallo dopo un’escursione sul monte Sighignola: i cellulari rimasti nello zaino dell’uomo

La scomparsa misteriosa di Maria Amparo Zanon Gonzalez, 62 anni, originaria della Spagna ma residente da tempo in provincia di Como. L'escursione da fungaroli improvvisati col marito, che improvvisamente non l'ha più vista

Le operazioni di ricerca sono proseguite fino a tarda sera per ritrovare Maria Amparo Zanon Gonzalez, 62 anni, dispersa sul monte Sighignola, nel territorio di Alta Valle Intelvi, dopo essersi allontanata dal marito durante un’escursione. Secondo quanto ricostruisce La Provincia di Como, le ricerche sono partite dalla zona del Bosco Meriggio e si sono poi allargate ai pendii della montagna, coinvolgendo circa 15 tecnici della Stazione Lario Occidentale e Ceresio del Soccorso Alpino, i vigili del fuoco con l’unità Saf e l’elicottero «Drago», oltre ai volontari della Protezione civile della comunità montana; il coordinamento è affidato ai carabinieri della stazione di Alta Valle Intelvi, sotto la Compagnia di Menaggio.

I precedenti e le vittime nella stessa zona

Nel pomeriggio sono entrate in azione anche le unità cinofile del Soccorso Alpino e dei vigili del fuoco, a cui si sono aggiunti, verso le 19, i cani molecolari dell’Associazione nazionale carabinieri, mentre un drone ad alta definizione e uno con termocamera hanno battuto la zona senza esito. Il quotidiano comasco ricorda che in quel tratto di montagna si sono già verificati altri incidenti mortali: nell’ottobre del 2024, nello stesso Bosco Meriggio, era stato trovato senza vita Franco Carioti, pensionato di 80 anni di Sesto San Giovanni, anch’egli in cerca di funghi, il cui corpo fu poi individuato sul versante svizzero della Sighignola; nel luglio del 2019, un escursionista di 74 anni era morto nella stessa area, dopo essere scivolato per una trentina di metri.

Perché si sono separati durante l’escursione

Le cause di quell’allontanamento restano poco chiare. La donna, originaria della Spagna ma residente a Solbiate con Cagno, si trovava in quota assieme al marito, 65 anni, per un’escursione alla ricerca di funghi. I due però, racconta il quotidiano locale, non sarebbero fungaroli esperti. Camminando, i due si sarebbero ritrovati a una distanza di circa un centinaio di metri l’uno dall’altra, tanto che l’uomo, avrebbe perso il contatto visivo con la moglie senza più riuscire a rintracciarla. Non è ancora chiaro se la donna si sia allontanata spontaneamente. Oppure può aver perso l’orientamento, rimanendo vittima di un incidente che le avrebbe quindi impedito di chiedere aiuto.

Il cellulare nello zaino del marito

Della donna si sono perse le tracce da ieri mattina 13 settembre, intorno alle 9, nel Comune di Alta Valle Intelvi, al confine tra Italia e Svizzera. L’allarme è scattato alle 9.04, precisa La Provincia di Como, facendo partire subito le ricerche nella zona del Meriggio, dove un primo tratto di bosco pulito e facilmente percorribile lascia presto spazio a salti di roccia importanti. Tra le ipotesi valutate in mattinata c’era anche l’utilizzo del sistema «Imsi Catcher» per intercettare il segnale del cellulare della donna, opzione poi scartata perché il marito custodiva entrambi i telefoni, incluso quello della moglie, in uno zainetto.