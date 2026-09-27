Quel gigante di Gino Paoli, quel disastro di Sfera Ebbasta. Bene Cremonini, che noia Ultimo, Annalisa e Sangiovanni – Le recensioni

Dato che la scorsa settimana ci siamo fermati per il Festival di Open, questa torniamo in doppia versione, per un weekend di musica che non augureremmo al nostro peggior nemico. Tanta la musica bruttarella infatti, ma facciamo i positivi e partiamo da quella, al contrario, interessante. Interessante ci è sembrato il disco di Biagio Antonacci, libero finalmente da certe logiche godendosela liberamente, inutile dire quanto abbiamo gradito i nuovo dischi di Malika Ayane e Anna Castiglia, due imprescindibili signore della nostra musica, a questo proposito brava anche Chiara Galiazzo che rispolvera benissimo in un ottimo EP diversi suoi successi e, passando dalla zona rap, ci ha convinto il disco di 22simba. Chi non c’ha convinto con il loro disco sono Benji & Fede, ma per apprezzarlo dovremmo tornare indietro al pop di quindici anni fa. Lo faremmo eh, ma magari con una scusa più valida. Passando ai singoli, Gino Paoli ci frusta con un pezzo meraviglioso che sarebbe dovuto essere un duetto con Ornella Vanoni, Cesare Cremonini in versione rocker ci ha divertito, come anche gli Eugenio in Via Di Gioia che smutandano le contraddizioni dell’Italia accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano. Willie Peyote colpisce duro allo stomaco, Giorgio Poi racconta la scoperta dei colori, Francesca Michielin prosegue in questa genialata di idea di mettere insieme temi sociali, ambientazione stegonesca e sonorità anni ’80. Ci sono piaciuti moltissimo i ritorni di Paola Turci e Margherita Vicario, ci piace sempre Emma Nolde. Passando ai bocciati, banalmente, crediamo che ascoltare in una sola sessione Ultimo, Annalisa, Sfera Ebbasta, Sangiovanni e Myss Keta, di sicuro tra le peggiori offerte della musica italiana contemporanea, sia una punizione troppo grave, qualsiasi sia l’accusa che dall’alto ci venga imputata. Comunque, lezione appresa, faremo i bravi, promesso. Menomale che c’è l’Officina della Camomilla con un singolone nuovo da far leccare i baffi, si intitola VM18 e ve lo straconsigliamo. A voi le recensioni alle nuove uscite italiane delle ultime due settimane.
- 1/39Gino Paoli – Quando ti rivedrò
- 2/39Cesare Cremonini – Paparazzi
- 3/39Ultimo – Tutto
- 4/39Biagio Antonacci - Mustang
- 5/39Annalisa e Madame – Amica
- 6/39Willie Peyote – Non c’è di che
- 7/39Giorgio Poi – Senza colori
- 8/39Malika Ayane – Cicale
- 9/39Francesca Michielin – La mia ragazza
- 10/39Anna Castiglia – La paura in tasca
- 11/39Paola Turci – E va bene così
- 12/39Sfera Ebbasta – Lontano
- 13/39Emma Nolde – Siamo in tanti
- 14/39Eugenio in Via Di Gioia e il Piccolo Coro dell'Antoniano – Ciao Bella Italia
- 15/39Margherita Vicario – Ho chiesto aiuto
- 16/39Centomilacarie – Monete e bottoni
- 17/39Sangiovanni – Ti ho cercata (felicità)
- 18/3924 Grana - Stadera
- 19/39Perturbazione – Quel che non ho più
- 20/39Benji & Fede – Quando viaggi da sola
- 21/39Myss Keta – BBDV6?
- 22/39Angelica – Ahi, che giornata!
- 23/3922simba – Miria
- 24/39L’Officina della Camomilla – VM 18
- 25/39Nesli – Un giorno dopo l’altro
- 26/39Settembre – Lentiggini
- 27/39Flaco G feat. Guè – Senza impegno
- 28/39Chiara Galiazzo – Nuova luce
- 29/39VillaBanks – F
- 30/39Savana Funk - Làbas
- 31/39C’Mon Tigre – The Beautiful Glitch
- 32/39Le Medie – Roma Nerd
- 33/39Syria feat. Fiori di Cadillac – Se t’amo o no, Pt.2
- 34/39Lil Jolie – Luoghi comuni
- 35/39Fanali feat. Manuel Agnelli - Passione
- 36/39Immanuel Casto – Formato non riconosciuto
- 37/39Moonari, Folcast e Neri per Caso – In fondo a stare soli non c’è male
- 38/39Liede – Sonno (non ce n’è)
- 39/39Yuman – Space