Quali sono le migliori serie tv degli ultimi 25 anni? La classifica del New York Times (e dove vederle)

Oltre 500 tra registi, attori e produttori hanno votato le 100 serie «più influenti» del XXI secolo: ecco i primi dieci titoli

Il New York Times ha scelto i 100 show «più influenti» degli ultimi 25 anni e, per farlo, ha chiamato a raccolta il gotha della tv anglofona: registi, produttori, attori e attrici. La classifica ha soltanto i titoli americani, ma poco importa. È un ottimo pretesto per scoprire cosa ci siamo persi e, magari, recuperarne qualcuno. Quindi, telecomando alla mano – o mouse, se guardate dal pc – e via con i primi dieci.

«Atlanta» al decimo posto

Atlanta è una serie televisiva statunitense creata e interpretata da Donald Glover per FX, con protagonisti anche Brian Tyree Henry, LaKeith Stanfield e Zazie Beetz. La serie, attualmente su Disney+, è prodotta dallo stesso Glover insieme a Dianne McGunigle e Paul Simms. Al centro della storia ci sono due cugini che cercano di farsi strada nella scena rap di Atlanta, inseguendo il successo nella speranza di migliorare le proprie vite e quelle delle loro famiglie.

«Curb Your Enthusiasm» al nono posto

Curb Your Enthusiasm è una serie televisiva statunitense ideata e interpretata da Larry David, già co-creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo di Seinfeld. Debutta su HBO nel 1999 con uno speciale di un’ora e prosegue per 12 stagioni, fino al 2024.

David interpreta una versione romanzata di sé stesso, alle prese con la vita quotidiana di uno sceneggiatore e produttore televisivo ormai semi-pensionato a Los Angeles. Tra situazioni surreali, incomprensioni e figuracce, la serie trasforma le piccole seccature della vita di tutti i giorni in irresistibili disastri.

«30 Rock» all’ottavo posto

30 Rock è una serie televisiva statunitense andata in onda sulla NBC dall’11 ottobre 2006 al 31 gennaio 2013, ora su Netflix. Ideata e interpretata da Tina Fey, la serie porta lo spettatore dietro le quinte del The Girlie Show, un immaginario programma comico dal vivo alle prese con i deliri della televisione americana. A ispirare la storia è stata proprio l’esperienza di Fey come autrice del Saturday Night Live.

Settimo posto per «Veep»

Quando la satira politica era ancora più assurda della politica reale, Julia Louis-Dreyfus dominava il piccolo schermo e le stagioni dei premi con la sua versione (esagerata) della Vice presidente degli Stati Uniti. È possibile vedere la serie su Prime video, ma a pagamento.

«Game of Thrones» al sesto posto

Il Trono di Spade (Game of Thrones) non ha certo bisogno di troppe presentazioni. La serie fantasy statunitense, ideata da David Benioff e D. B. Weiss, è andata in onda su HBO dal 17 aprile 2011 al 19 maggio 2019, per un totale di 73 episodi distribuiti in otto stagioni, e ora è possibile vederla in streaming su Prime e Apple tv. È l’adattamento televisivo della saga Cronache del ghiaccio e del fuoco (A Song of Ice and Fire) di George R. R. Martin e ha portato sul piccolo schermo intrighi, battaglie e draghi, conquistando il pubblico in tutto il mondo. Le riprese si sono svolte in diverse location tra Regno Unito, Canada, Croazia, Islanda, Malta, Marocco e Spagna.

Quinto posto per «Fleabag»

Fleabag è una serie televisiva britannica ambientata a Londra, prodotta da Two Brothers Pictures per BBC Three in collaborazione con Amazon Studios. Andata in onda dal 2016 al 2019, e ora disponibile su Prime video, è composta da due stagioni di sei episodi ciascuna. A scriverla e interpretarla è Phoebe Waller-Bridge, che porta sullo schermo una giovane donna alle prese con la vita, le relazioni e le contraddizioni della Londra contemporanea.

Il personaggio nasce da uno spettacolo teatrale scritto dalla stessa Waller-Bridge e portato in scena per la prima volta a Edimburgo nel 2013. L’idea, però, era nata qualche anno prima, quasi per gioco. Una sfida con un amico l’aveva spinta a creare uno sketch di dieci minuti per un evento di stand-up. Da quel piccolo esperimento è nata una delle serie più apprezzate degli ultimi anni.

Quarto posto a «Succession»

Succession è una serie televisiva statunitense ideata da Jesse Armstrong e prodotta da Will Ferrell e Adam McKay. Trasmessa su HBO dal 2018 al 2023, si è conclusa dopo quattro stagioni e 39 episodi. In Italia è andata in onda su Sky Atlantic, e ora è disponibile su Prima a pagamento e Apple tv. Al centro della storia c’è la famiglia Roy, guidata dall’imponente patriarca Logan, proprietario della Waystar-Royco, uno dei più grandi colossi mondiali dell’intrattenimento e dei media. Tra rivalità, ambizioni e lotte per il potere, la serie racconta le dinamiche della famiglia mentre tutti cercano di capire chi, un giorno, riuscirà a raccogliere l’eredità del padre.

Il podio: terzo posto per «Mad men»

Sul podio troviamo al terzo posto Mad men, una serie televisiva statunitense andata in onda dal 2007 al 2015, e ora disponibile su Disney+. Creata da Matthew Weiner, la serie ci porta nella New York degli anni Sessanta, tra gli uffici delle grandi agenzie pubblicitarie di Madison Avenue. Ma dietro campagne, slogan e bicchieri di whisky si racconta qualcosa di molto più grande: i profondi cambiamenti sociali e culturali che attraversano l’America in quel decennio. Un successo anche sul fronte dei premi, con 4 Golden Globe e ben 15 Emmy Award conquistati nel corso delle sue sette stagioni.

«The Wire» al secondo posto

The Wire è una serie televisiva statunitense prodotta da HBO dal 2002 al 2008, per un totale di cinque stagioni e 60 episodi. Il titolo, disponibile su Prime video e Apple tv, fa riferimento alle intercettazioni telefoniche e agli strumenti di sorveglianza utilizzati dalla polizia. Creata da David Simon, la serie offre un ritratto crudo e realistico della società americana, osservata attraverso il traffico di droga e il mondo criminale di Baltimora. Ma la serie va ben oltre la cronaca del crimine: intreccia povertà, declino della classe operaia, istituzioni, scuola e media, mostrando come questi mondi siano profondamente connessi tra loro. Un racconto corale e senza sconti, che mette a nudo le contraddizioni della società americana.

Al primo posto «Breaking Bad»

C’era da aspettarselo. Al primo posto della classifica finisce Breaking Bad. La serie, disponibile su Netlix, è stata ideata da Vince Gilligan e trasmessa da AMC dal 2008 al 2013. Al centro della storia c’è Walter White, un professore di chimica che, dopo una diagnosi di cancro, decide di sfruttare le proprie competenze per produrre metanfetamina e lasciare un futuro economicamente sicuro alla sua famiglia. Ma quello che comincia come un piano disperato si trasforma presto in una discesa nel mondo del crimine.

Foto copertina: ANSA/ETIENNE LAURENT | Un grande poster del personaggio Walter White al ristorante pop-up “Breaking Bad Experience”, 16 ottobre 2019