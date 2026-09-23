Harvey Weinstein condannato a 15 anni di carcere, la sentenza per l’aggressione sessuale a Miriam Haley: cosa ha detto il giudice all’ex produttore

A nove anni dall'inizio della saga giudiziaria contro l'ex produttore cinematografico, arriva un nuovo capitolo che dovrebbe chiudere i procedimenti a suo carico su New York. Perché è stato condannato a 15 anni

Un tribunale di Manhattan ha inflitto 15 anni di prigione a Harvey Weinstein per l’aggressione sessuale ai danni di Miriam Haley, che nel 2006 lavorava come assistente di produzione per il programma televisivo Project Runway. L’ex produttore, 74 anni, era stato giudicato colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York, con l’accusa di aver costretto la donna a un rapporto orale nel suo appartamento. Il fondatore della Miramax, che si era sempre dichiarato innocente, si è presentato in aula su una sedia a rotelle, con le mani ammanettate al sedile. CLa sentenza chiude un passaggio decisivo del capitolo newyorkese di una vicenda giudiziaria lunga anni, la stessa che ha innescato il movimento globale #MeToo.

Cosa hanno detto in aula Miriam Haley, Weinstein e il giudice

Nella dichiarazione letta davanti alla corte, Haley ha spiegato che Weinstein «ha abusato della sua posizione e del suo potere», con «un effetto devastante sulla mia vita e sulla mia sicurezza». E ha aggiunto: «Per me è una condanna all’ergastolo». L’ex magnate di Hollywood ha respinto ancora una volta le accuse, pur scusandosi con «chiunque possa aver ferito con le mie azioni». «Non sono una persona perfetta, ma sono una persona che ha commesso degli errori», ha detto, precisando: «Non sono un uomo violento». Prima di leggere la sentenza, il giudice Curtis Farber si è rivolto a lui senza mezzi termini: «Hai preso con la forza ciò che volevi e non ti sei mai assunto le tue responsabilità».

Dalla condanna del 2020 al nuovo processo: la vicenda giudiziaria

Per lo stesso episodio Weinstein era già stato condannato nel 2020 a 23 anni per stupro e aggressione sessuale. Nel 2024, però, una corte d’appello dello Stato di New York ha annullato il verdetto per motivi procedurali e ha ordinato di rifare il processo. Dopo l’annullamento ci sono stati anche due procedimenti finiti senza esito, prima del nuovo verdetto di colpevolezza arrivato a giugno 2025 e della sentenza di oggi. Sono oltre 80 donne ad aver accusato Weinstein di aggressioni o molestie sessuali: le prime denunce pubbliche, emerse nel 2017, hanno dato la spinta decisiva alla nascita del #MeToo.