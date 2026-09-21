Il figlio di Cindy Crawford morto a 27 anni, giallo su Presley Gerber e l’ultima notte in clinica: la depressione e le dipendenze

Il figlio della top model e dell'imprenditore Rande Gerber faceva il modello da quando aveva 16 anni. La scomparsa in una struttura per la riabilitazione, dopo anni complicati che lo avevano portato anche all'arresto

Restano ancora da chiarire le cause della morte di Presley Gerber, figlio della supermodel Cindy Crawford e dell’imprenditore Rande Gerber. Aveva 27 anni ed è morto domenica 20 settembre in una struttura di riabilitazione a Los Angeles. L’autopsia non è stata completata e gli accertamenti dell’ufficio del medico legale della contea sono ancora in corso. Il decesso è stato confermato prima dai registri dello stesso ufficio e poi da un rappresentante della famiglia. A dare per primo la notizia era stato TMZ, seguito dalle autorità della contea e da altre testate statunitensi. Per conto di Cindy Crawford, Rande Gerber e della figlia Kaia, il portavoce ha chiesto riserbo: «La famiglia chiede rispetto per la propria privacy in questo momento molto difficile e doloroso».

Chi era Presley Gerber: la carriera nella moda

Nato nel 1999 a Beverly Hills, Presley era il primogenito della coppia e l’unico figlio maschio. Come la madre, era entrato presto nel mondo della moda. Il debutto in passerella è arrivato nel 2016 con Moschino, a 16 anni. Poi erano venuti i lavori per Dolce & Gabbana, Calvin Klein e Tommy Hilfiger. Il settore era anche il terreno comune con la sorella minore Kaia, nata nel 2001, modella e attrice, con cui aveva preso parte ad alcune campagne pubblicitarie. Nel 2018 era comparso in una nuova versione dello spot Pepsi girato dalla madre nel 1992.

Le difficoltà di Presley Gerber tra salute mentale e dipendenze

Negli ultimi anni la vita del 27enne era stata segnata da problemi di salute mentale e da una lunga battaglia contro le dipendenze. Ne aveva parlato lui stesso in più occasioni, raccontando depressione, attacchi di panico e percorso di recupero. Nel 2024 aveva lanciato sui social i «Mental Health Mondays», video in cui spiegava il proprio cammino e la necessità di chiedere aiuto, con l’intento di essere utile a chi affrontava problemi simili. Anche Kaia, in un’intervista a Vogue uscita ad agosto, aveva descritto quella del fratello come una lunga battaglia con la dipendenza e ne aveva raccontato l’impatto sull’intera famiglia: «Quando qualcosa del genere accade in una famiglia, in qualche modo mette tutti a terra». Aveva aggiunto di essersi sentita per anni quella che non voleva creare altri problemi ai genitori.

L’arresto e la condanna

Nel 2019 Presley era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e condannato a tre anni di libertà vigilata, con l’obbligo di completare un programma dedicato e di svolgere lavori socialmente utili. Le ultime apparizioni pubbliche con i genitori risalgono a pochi mesi fa: a maggio a un evento legato alla carriera di Kaia, a giugno in una foto a Malibu con Cindy Crawford e Rande Gerber.