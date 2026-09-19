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Perché Maddalena Corvaglia ha litigato sette anni fa con Elisabetta Canalis

19 Settembre 2026 - 18:57 Alba Romano
elisabetta canalis maddalena corvaglia
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Selvaggia Lucarelli lo racconta nella sua newsletter Vale Tutto: alla base dell'allontanamento tra le due ci sarebbe un investimento sbagliato all'estero
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Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno lavorato insieme come veline a Striscia per anni. Un rapporto di lavoro, che si è trasformato poi in una solida amicizia, chiusa oramai da diverso tempo. Nessuna delle due ha mai realmente raccontato il motivo del loro allontanamento, avvenuto sette anni fa. «Eli è stata una persona importantissima, insieme abbiamo passato anni bellissimi, la gente ci ricorda ancora con affetto. Però i rapporti finiscono. La stimo e le voglio bene», aveva dichiarato qualche giorno fa Corvaglia al Corriere della Sera. Ora a chiarire cosa sarebbe successo tra le due è Selvaggia Lucarelli, che sulla sua newsletter parla di contrasti economici.

Quell’investimento a Los Angeles finito male

«Le due hanno interrotto un’amicizia storica anni fa e non hanno mai fatto pace. Una rottura insanabile e non è colpa di un pollo alla piastra cucinato male», ha ironizzato Lucarelli. «Secondo gli amici storici delle due, Maddalena non riesce a perdonare alla ex amica di averla coinvolta in un cattivo investimento finanziario a Los Angeles, che le ha fatto perdere una grossa cifra. E che le ha reso difficile, nel tempo, rimettersi in piedi economicamente», ha concluso.

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