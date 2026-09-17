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I Me contro Te usano l’arma del copyright contro i video sul loro matrimonio: cosa rischiano i creator che hanno usato spezzoni delle loro nozze

17 Settembre 2026 - 23:17 Michela De Marchi Giusto
I Me contro Te hanno segnalato i video reaction del loro matrimonio
I Me contro Te hanno segnalato i video reaction del loro matrimonio
Le nozze di Lui e Sofi sono state un evento pubblico trasmesso online sui social. Alcuni creator hanno ricevuto uno "strike" per violazione dei diritti d'autore
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Chi ha realizzato una reaction al matrimonio di Luigi Calagna e Sofia Scalia, in arte i Me Contro Te, rischia ora una segnalazione del canale YouTube. La coppia, conosciuta in tutto il mondo come Lui e Sofi, ha iniziato a segnalare per copyright i content creator che hanno usato spezzoni delle loro nozze per commentarle con i propri follower. Un caso che riaccende il dibattito su dove finisca la tutela del diritto d’autore e dove inizi invece la censura della critica.

Il matrimonio dei Me Contro Te

Il progetto dei Me contro Te nasce per intrattenere i bambini con video su YouTube. Luigi e Sofia interpretano i personaggi che vivono in un universo narrativo di fantasia, un format che negli anni ha conquistato una popolarità enorme sui social. Anche il loro matrimonio, celebrato lo scorso 5 settembre all’Unipol Dome di Milano, è diventato un evento pubblico. Fin dal primo annuncio dei due youtuber, sui social sono emerse le prime polemiche. In molti hanno avanzato l’ipotesi che la coppia volesse solo monetizzare un loro momento intimo. Alla celebrazione, infatti, hanno partecipato più di 6 mila fan che hanno acquistato il biglietto per essere presenti al palazzetto. Poi altri circa 120 mila spettatori erano connessi su una live Twitch. L’intero matrimonio è stato così trasmesso in diretta e nei giorni successivi vari content creator hanno registrato la loro reaction al maxi evento.

Le segnalazioni ai video dei content creator

Nei video gli youtuber commentavano lo show, facendo vedere i filmati ai loro followers. Ma Luigi e Sofia non hanno apprezzato questo “sfruttamento” delle loro nozze e hanno segnalato per copyright alcuni video pubblicati su YouTube. La piattaforma considera la tutela dei contenuti personali una priorità e interviene per evitare che vengano ripubblicati su altri canali senza autorizzazione. Una linea più rigida rispetto al passato, quando sulla piattaforma circolavano liberamente anche film e serie tv protetti da diritti d’autore. Oggi invece il copyright può portare guai seri per un content creator e, dopo la richiesta della coppia, molti contenuti sul matrimonio sono già stati cancellati dalla piattaforma.

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Dopo essere stato segnalato per copyright, un canale può ricevere uno strike, ovvero un provvedimento punitivo da parte di Youtube. Arrivando a tre strike, il content creator può essere obbligato a chiudere il proprio profilo. Le reaction a video altrui possono essere particolarmente insidiose, infatti molti youtuber hanno caricato dei video di reazione e poi sono stati costretti a cancellarli. Nel caso del matrimonio dei Me contro Te, hanno ricevuto uno strike da Youtube Sbortus, che ha circa 70 mila followers, e Lollolacustre, con oltre due milioni di iscritti al canale. I due youtuber colpiti hanno subito dato la notizia della segnalazione e di conseguenza altri creator hanno scelto volontariamente di rimuovere i video in cui commentavano il matrimonio. Ne è un esempio Dario Moccia, che ha tolto i video incolpati e si è spostato poi su Twitch per continuare le sue reaction.

“Me Censuro Te”: le accuse sui social

I creator non volevano rubare il video del matrimonio, ma solo inserire alcune clip per commentarle con il loro fandom. Nonostante ciò, per Youtube si tratta comunque di copyright perché vengono usati spezzoni del matrimonio, che sono di proprietà dei Me contro Te. La vicenda ha aperto una polemica sui social, dove Lui e Sofi sono stati accusati di aver usato lo strumento del copyright per mettere a tacere satira e diritto di critica. Un utente TikTok ha storpiato ironicamente il nome del duo in “Me Censuro Te”. Per ora la coppia non ha detto pubblicamente di aver mandato segnalazioni a Youtube e sono stati solo i creator colpiti a parlarne. Lui e Sofi, invece, hanno solo annunciato che nelle prossime settimane pubblicheranno il video del matrimonio-evento sul loro canale.

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