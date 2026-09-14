Festival di Open 2026, il programma completo e tutti gli ospiti
Manca pochissimo all’inizio del Festival di Open. L’appuntamento è per venerdì 18 settembre 2026 alle 15 a Parma in Piazza Garibaldi e proseguirà durante tutto il fine settimana, con incontri, interviste, dibattiti e spettacoli. Leader politici, musicisti, scrittori, imprenditori, ministri e studenti si confronteranno sulle sfide del futuro, il tema di questa quarta edizione.
Ecco il programma completo
Venerdì 18
15:00 APERTURA DEL FESTIVAL
Con la CEO Alice Mentana e il direttore di Open Franco Bechis
15:15 PARMA, EMILIA-ROMAGNA Con il Sindaco di Parma Michele Guerra, il presidente dell’Emilia Romagna Michele De Pascale e un rappresentante di Parma Capitale europea dei giovani 2027
Conduce Franco Bechis
15:45 QUANTO COSTA IL MADE IN ITALY?
Intervista al ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida*
Conduce Franco Bechis
16:30 L’INCLUSIONE CAMBIA IL GIOCO
con Giulia Ghiretti, Paolo Barilla, Francesca Schiavone e la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna* Conduce Francesca Milano
17:15 TUTTI I SENSI DELLA CURA
Con la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, Rossano Bartoli, Francesco Mercurio e Matteo Keffer
Conduce Chiara Pancari
18:00 PROFESSIONE: ALLENATORE
Intervista a Carlos Cuesta
Conduce Malcom Pagani
18:45 LA MANOVRA PRIMA DEL VOTO
L’intervista al ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti*
Conduce Franco Bechis
19:15 E SE VINCE LA SINISTRA?
Intervista a Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra
Conduce Sara Menafra
20:00 CRIME: PERCHÈ NON RIUSCIAMO A SMETTERE
Con Roberta Bruzzone*, Marco Maisano, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia
Conduce Cecilia Dardana
20:45 IL CORAGGIO DI ESSERE CATTIVI
Con Rkomi e Sabrina Efionayi
Conduce Serena Danna
21:30 IL CANTAUTORATO DEL FUTURO
Con Tropico e Rancore
Conduce Gabriele Fazio
22:15 ANATOMIA DEL PRESENTE
Intervista a Francesco Bianconi
Conduce Gabriele Fazio
A seguire performance live
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Sabato 19
10:00 COSTRUIRE L’UNIVERSITÀ DI DOMANI
Con il rettore dell’Università Telematica Pegaso Pierpaolo Limone, il rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli e un rappresentante di Parma Capitale europea dei giovani 2027
Conduce Ygnazia Cigna
10:45 GIUSTIZIA, ULTIMA CHIAMATA
Intervista al presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Tango
Conduce Sara Menafra
11:30 ADHD: UNO, NESSUNO E CENTOMILA
con Luca Donato e Debora Galli
Conduce David Puente
12:15 IL CAMPO È DAVVERO LARGO?
Intervista a Matteo Renzi, leader di Italia Viva
Conduce Franco Bechis
14:30 È CADUTA LA DITTATURA DEL POLITICAMENTE CORRETTO?
Con Guia Soncini e Giuseppe Cruciani
Conduce Enrico Mentana
15:15 CONTARE SU SE STESSE
Con Serena Di Vita, Stefano De Vita, Giusy Di Girolamo
Interviene Paola Ansuini di Banca d’Italia
Conduce Greta Ardito
16:15 IL FUTURO DELL’ENERGIA IN ITALIA
Intervista al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin
Conduce Gianluca Brambilla
17:00 LE CITTÀ ALLA PROVA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Con l’assessore all’ambiente Gianluca Borghi, Eugenio Bertolini ed Elisa Nicoli
Conduce Gianluca Brambilla
17:45 OCCIDENTE AL BIVIO Intervista alla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno
Conduce Serena Danna
18:30 SUONI DAL FUTURO
Intervista a Manuel Agnelli
Conduce Gabriele Fazio
19:15 C’È POCO DA RIDERE
Con Edoardo Ferrario e Valerio Lundini
Conduce Gabriele Fazio
20:00 GAZA E NOI
Intervista a Francesca Albanese
20:45 UN FILORUSSO A PARMA
Intervista a Paolo Nori
Conduce Sara Menafra
21:30 LIBERE DI FARE RUMORE
Con Margherita Vicario e Francesca Michielin
Conduce Gabriele Fazio
22:15 L’ANNO CHE VERRÀ
Intervista a California
Conduce Gabriele Fazio
A seguire performance live
23:00 I MILLE VOLTI DELL’ELETTRONICA D’AUTORE
Intervista a Francamente
Conduce Gabriele Fazio
A seguire performance live
Domenica 20
10:30 IA E DISINFORMAZIONE: L’EUROPA ALLA SFIDA DELLE GUERRE IBRIDE
Con la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno*, il portavoce del Parlamento europeo Carlo Corazza, Alessandro Piva e David Puente
Conduce Simone Disegni
11:15 LA LOTTA DELLE DONNE IRANIANE Intervista alla Premio Nobel iraniana Narges Mohammadi*
Conduce Alessandra Mancini
11:30 IL POTERE DI DIRE NO
Con Rayhane Tabrizi (Associazione iraniana Maanà), Yuliya Yukhno (Centro della comunità democratica bielorussa), Fatima Haidari (Associazione afghana AlefBa) Conduce Simone Disegni
12:15 LA SINDACA CHE PIACE A SINISTRA
Intervista a Silvia Salis, sindaca di Genova
Conduce Enrico Mentana
14:15 PREMIO OPEN
Enrico Mentana intervista Stefano Feltri
14:45 LGBTQA+, CHI DIFENDE I DIRITTI?
Con Francesca Pascale e Imma Battaglia
Conduce Francesca Milano
15:30 LE VITE DENTRO LA GUERRA
Intervista a Francesca Mannocchi
Conduce Serena Danna
16:15 COSA STA SUCCEDENDO AI NOSTRI RAGAZZI
Intervista a Eugenia Carfora, preside dell’IS Morano di Caivano
Conduce Ygnazia Cigna
17:00 ESSERE, RECITARE
Intervista a Benedetta Porcaroli
Conduce Malcom Pagani
17:45 CRESCERE LA GUERRA
Intervista a Dario Fabbri
Conduce Federico Bertasi
18:15 L’ORA DELLE SCELTE
Intervista a Elly Schlein, segretaria del PD
Conduce Enrico Mentana
19:00 SE MILANO CHIAMA
Intervista a Mario Calabresi
Conduce Enrico Mentana
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