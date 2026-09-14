Festival di Open 2026, il programma completo e tutti gli ospiti

Tre giornate dedicate a incontri, interviste, dibattiti e spettacoli. Il Festival di Open torna dal 18 al 20 settembre 2026 in Piazza Garibaldi a Parma. Scopri gli ospiti

Manca pochissimo all’inizio del Festival di Open. L’appuntamento è per venerdì 18 settembre 2026 alle 15 a Parma in Piazza Garibaldi e proseguirà durante tutto il fine settimana, con incontri, interviste, dibattiti e spettacoli. Leader politici, musicisti, scrittori, imprenditori, ministri e studenti si confronteranno sulle sfide del futuro, il tema di questa quarta edizione.

Ecco il programma completo

Venerdì 18

15:00 APERTURA DEL FESTIVAL

Con la CEO Alice Mentana e il direttore di Open Franco Bechis

15:15 PARMA, EMILIA-ROMAGNA Con il Sindaco di Parma Michele Guerra, il presidente dell’Emilia Romagna Michele De Pascale e un rappresentante di Parma Capitale europea dei giovani 2027

Conduce Franco Bechis

15:45 QUANTO COSTA IL MADE IN ITALY?

Intervista al ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida*

Conduce Franco Bechis

16:30 L’INCLUSIONE CAMBIA IL GIOCO

con Giulia Ghiretti, Paolo Barilla, Francesca Schiavone e la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna* Conduce Francesca Milano

17:15 TUTTI I SENSI DELLA CURA

Con la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, Rossano Bartoli, Francesco Mercurio e Matteo Keffer

Conduce Chiara Pancari

18:00 PROFESSIONE: ALLENATORE

Intervista a Carlos Cuesta

Conduce Malcom Pagani

18:45 LA MANOVRA PRIMA DEL VOTO

L’intervista al ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti*

Conduce Franco Bechis

19:15 E SE VINCE LA SINISTRA?

Intervista a Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra

Conduce Sara Menafra

20:00 CRIME: PERCHÈ NON RIUSCIAMO A SMETTERE

Con Roberta Bruzzone*, Marco Maisano, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia

Conduce Cecilia Dardana

20:45 IL CORAGGIO DI ESSERE CATTIVI

Con Rkomi e Sabrina Efionayi

Conduce Serena Danna

21:30 IL CANTAUTORATO DEL FUTURO

Con Tropico e Rancore

Conduce Gabriele Fazio

22:15 ANATOMIA DEL PRESENTE

Intervista a Francesco Bianconi

Conduce Gabriele Fazio

A seguire performance live

Sabato 19

10:00 COSTRUIRE L’UNIVERSITÀ DI DOMANI

Con il rettore dell’Università Telematica Pegaso Pierpaolo Limone, il rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli e un rappresentante di Parma Capitale europea dei giovani 2027

Conduce Ygnazia Cigna

10:45 GIUSTIZIA, ULTIMA CHIAMATA

Intervista al presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Tango

Conduce Sara Menafra

11:30 ADHD: UNO, NESSUNO E CENTOMILA

con Luca Donato e Debora Galli

Conduce David Puente

12:15 IL CAMPO È DAVVERO LARGO?

Intervista a Matteo Renzi, leader di Italia Viva

Conduce Franco Bechis

14:30 È CADUTA LA DITTATURA DEL POLITICAMENTE CORRETTO?

Con Guia Soncini e Giuseppe Cruciani

Conduce Enrico Mentana

15:15 CONTARE SU SE STESSE

Con Serena Di Vita, Stefano De Vita, Giusy Di Girolamo

Interviene Paola Ansuini di Banca d’Italia

Conduce Greta Ardito

16:15 IL FUTURO DELL’ENERGIA IN ITALIA

Intervista al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin

Conduce Gianluca Brambilla

17:00 LE CITTÀ ALLA PROVA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Con l’assessore all’ambiente Gianluca Borghi, Eugenio Bertolini ed Elisa Nicoli

Conduce Gianluca Brambilla

17:45 OCCIDENTE AL BIVIO Intervista alla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno

Conduce Serena Danna

18:30 SUONI DAL FUTURO

Intervista a Manuel Agnelli

Conduce Gabriele Fazio

19:15 C’È POCO DA RIDERE

Con Edoardo Ferrario e Valerio Lundini

Conduce Gabriele Fazio

20:00 GAZA E NOI

Intervista a Francesca Albanese

20:45 UN FILORUSSO A PARMA

Intervista a Paolo Nori

Conduce Sara Menafra

21:30 LIBERE DI FARE RUMORE

Con Margherita Vicario e Francesca Michielin

Conduce Gabriele Fazio

22:15 L’ANNO CHE VERRÀ

Intervista a California

Conduce Gabriele Fazio

A seguire performance live

23:00 I MILLE VOLTI DELL’ELETTRONICA D’AUTORE

Intervista a Francamente

Conduce Gabriele Fazio

A seguire performance live

Domenica 20

10:30 IA E DISINFORMAZIONE: L’EUROPA ALLA SFIDA DELLE GUERRE IBRIDE

Con la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno*, il portavoce del Parlamento europeo Carlo Corazza, Alessandro Piva e David Puente

Conduce Simone Disegni

11:15 LA LOTTA DELLE DONNE IRANIANE Intervista alla Premio Nobel iraniana Narges Mohammadi*

Conduce Alessandra Mancini

11:30 IL POTERE DI DIRE NO

Con Rayhane Tabrizi (Associazione iraniana Maanà), Yuliya Yukhno (Centro della comunità democratica bielorussa), Fatima Haidari (Associazione afghana AlefBa) Conduce Simone Disegni

12:15 LA SINDACA CHE PIACE A SINISTRA

Intervista a Silvia Salis, sindaca di Genova

Conduce Enrico Mentana

14:15 PREMIO OPEN

Enrico Mentana intervista Stefano Feltri

14:45 LGBTQA+, CHI DIFENDE I DIRITTI?

Con Francesca Pascale e Imma Battaglia

Conduce Francesca Milano

15:30 LE VITE DENTRO LA GUERRA

Intervista a Francesca Mannocchi

Conduce Serena Danna

16:15 COSA STA SUCCEDENDO AI NOSTRI RAGAZZI

Intervista a Eugenia Carfora, preside dell’IS Morano di Caivano

Conduce Ygnazia Cigna

17:00 ESSERE, RECITARE

Intervista a Benedetta Porcaroli

Conduce Malcom Pagani

17:45 CRESCERE LA GUERRA

Intervista a Dario Fabbri

Conduce Federico Bertasi

18:15 L’ORA DELLE SCELTE

Intervista a Elly Schlein, segretaria del PD

Conduce Enrico Mentana

19:00 SE MILANO CHIAMA

Intervista a Mario Calabresi

Conduce Enrico Mentana

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